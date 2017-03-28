Başak Gazetesi
OSMANİYE
28 Mart 2017- Osmaniye

Yanan otomobilden kaçak sigara çıktı

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'nde yanan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otomobilde, 2 bin 225 paket kaçak sigara çıktı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

İlçeye bağlı Lalegölü köyünde yangın çıkan ve sürücüsünün aracını terk ettiği otomobili görenler durumu hemen itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri söndürülen 01 V 8099 plakalı otomobilde inceleme yaptı. Kontrolde aracın bagaj ve arka koltuklarında değişik markalarda bir kısmı yanmış vaziyette 2 bin 225 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otomobilini bırakarak kaçan sürücü 24 yaşındaki M.D. ise jandarmanın kısa süreli takibi sonucunda Mustafebeyli yolunda yakalanarak gözaltına alındı. 31 bin 150 lira idari para cezası uygulanan araç sürücüsünün Cumhuriyet Savcılığında alınan ifadesine müteakip serbestbırakıldığı öğrenildi. Teknik bir arıza nedeniyle yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici ile otoparka görüşüldü.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)

28 Mart 2017 - Osmaniye 207 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Roman vatandaşlar meslek sahibi olacak mask

Roman vatandaşlar meslek sahibi olacak

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Üç Aylar Ve Regaip Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayınladı mask

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Üç Aylar Ve Regaip Kand...

Osmaniye'de 'Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi' açıldı mask

Osmaniye'de 'Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi' açıldı

OTSO'dan girişimcilik kursu ile ilgili açıklama yapıldı mask

OTSO'dan girişimcilik kursu ile ilgili açıklama yapıldı
BEĞEN
TAKİP ET 561
Osmaniye 246. şehidini de verdi mask

Osmaniye 246. şehidini de verdi

İşçilerin fark ettiği havan mermisi imha edildi mask

İşçilerin fark ettiği havan mermisi imha edildi

Osmaniye'de 150 Güvenlik Korucusu yemin etti mask

Osmaniye'de 150 Güvenlik Korucusu yemin etti

Sulama kuyusuna düşen çocuk öldü mask

Sulama kuyusuna düşen çocuk öldü

Osmaniye'ye kara haber az önce geldi. 245. şehidimizi de verdik mask

Osmaniye'ye kara haber az önce geldi. 245. şehidimizi de ver...

FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki eşini ziyarete gidince yakalandı mask

FETÖ'den aranan kadın, cezaevindeki eşini ziyarete gidince y...

Ali Baba ve Kırk Haremiler Osmaniye'de sahnelenecek mask

Ali Baba ve Kırk Haremiler Osmaniye'de s...

Kadın çitçilere girişimcilik eğitimleri verilecek mask

Kadın çitçilere girişimcilik eğitimleri verilecek

Satranç yardımcı antrenörlük kursu açılacak mask

Satranç yardımcı antrenörlük kursu açılacak

Osmaniye’de Şehitler Ormanı Kuruldu mask

Osmaniye’de Şehitler Ormanı Kuruldu

Osmaniye 246. şehidini de verdi mask

Osmaniye 246. şehidini de verdi

Osmaniyesporlu futbolcular Şehit Yasemin Tekin'in Okulu'nu Ziyaret Ettiler mask

Osmaniyesporlu futbolcular Şehit Yasemin Tekin'in Okulu'nu Z...

Bina sorumlularına asansör güvenliği eğitimi mask

Bina sorumlularına asansör güvenliği eğitimi

BEĞEN
TAKİP ET 561