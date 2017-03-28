Yanan otomobilden kaçak sigara çıktı

İlçeye bağlı Lalegölü köyünde yangın çıkan ve sürücüsünün aracını terk ettiği otomobili görenler durumu hemen itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri söndürülen 01 V 8099 plakalı otomobilde inceleme yaptı. Kontrolde aracın bagaj ve arka koltuklarında değişik markalarda bir kısmı yanmış vaziyette 2 bin 225 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otomobilini bırakarak kaçan sürücü 24 yaşındaki M.D. ise jandarmanın kısa süreli takibi sonucunda Mustafebeyli yolunda yakalanarak gözaltına alındı. 31 bin 150 lira idari para cezası uygulanan araç sürücüsünün Cumhuriyet Savcılığında alınan ifadesine müteakip serbestbırakıldığı öğrenildi. Teknik bir arıza nedeniyle yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici ile otoparka görüşüldü.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)