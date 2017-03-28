Başak Gazetesi
OSMANİYE
28 Mart 2017- Osmaniye

Kaymakam Koç'tan şehit ve engelli ailelerine ziyaret

Osmaniye'nin Düziçi İlçe Kaymakamı Mustafa Koç, şehit aileleri, engelli ve yaşlı aileleri ziyaret etti.

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Ziyaretlerine İrfanlı Mahallesinde ikamet eden Şehit Yusuf Tunaboylu'nun annesi Hasibe Tunaboylu ve Kurtuluş Mahallesinde ki Şehit Atakan Çiller'in annesi Ayşe ile babası Ejder Çiller'i ziyaret ederek başladı. Ailelerle sohbet eden Kaymakam Koç, şehitlerin aziz hatıralarının daima milletçe yaşatılacağını ve ailelerinin de millete emanet olduğunu söyledi. Ziyaretlerinin devamında; hanesinde Down Sendromu hastası olan ailelerden Hatice Yeşil ile Yaşlılar Haftası vesilesiyle Uzunbanı Mahallesinde oturan Elife Yazgı, Karşıyaka Mahallesinden Esme Kıraç ve Fatma Baykız, Hürriyet Mahallesinden Durdu Ceren'i ziyaret ederek programını tamamladı. Kaymakam Mustafa Koç'un ziyaretlerine İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Serkan Esen, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Gök, İlçe Müftüsü Ramazan Sancak, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İsmail Poyraz ve SYDV Müdürü Ali Galip Mart'ta eşlik etti.

İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)

28 Mart 2017 - Osmaniye 10 Okunma

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