Başak Gazetesi
OSMANİYE
28 Mart 2017- Osmaniye

Off-Road Tutkunlarına Osmaniye Ev Sahipliği Yapacak

Osmaniye Belediyesi 3’üncü Off-Road Şenliği 2 Nisan Pazar Günü Yapılacak

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Osmaniye Belediyesi 3’üncü Offroad Şenliği 2 Nisan Pazar günü Osmaniye’de yapılacak.

Osmaniye Belediyesi Samet Aybaba İzci Kampı ve Dereobası köyü civarında Osmaniye Belediyesi tarafından yapılan Offroad Pistinde düzenlenecek yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce offroad tutkununun katılacağı belirtildi. Etkinliğin 2 Nisan Pazar günü saat 10.00’da açılış töreni ile birlikte başlayacağı kaydedildi.

OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANI KADİR KARA, ‘BU HEYECANI HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM’

Osmaniye’nin tanıtımına büyük bir katkısı olan offroad şenliklerinin bu yıl üçüncüsünün yapılacağını belirten Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Osmaniye Belediyesi 3’üncü Offroad Şenliği’ni Osmaniye Offroad Kulübünün katkıları ile birlikte düzenliyoruz. Her yıl geleneksel olarak yapacağımız ve ülke çapına yayılan bu etkinlik şehrimizin tanıtımı için çok önemli. Osmaniyemiz için önemli olan bu etkinliğe katılıp heyecan dolu anları birlikte yaşamak için tüm Osmaniyeli hemşehrilerimi ve şehir dışında yaşayan vatandaşlarımızı offroad şenliğine bekliyoruz.” Şeklinde konuştu.

28 Mart 2017 - Osmaniye 178 Okunma

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