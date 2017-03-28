Şehit Deniz için mevlit okutuldu

Hakkari'nin Çukurcailçesindeki Gerki Tepe Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan terör örgütü PKK'lıların roketatarlı saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er 23 yaşındaki Onur Deniziçin mevlit okutuldu. Şehidin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesindeki babaevinin önünde kurulan taziye çadırında, ikindi namazına müteakiben okunan mevlide Vali Kerem Al, Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri,siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Okunan Kur'an-ı Kerim'inardından İl Müftüsü Ali Rıza TahiroğluŞehit Onur Deniz ve tüm şehitler içindualar okudu. Mevlit sonrasında Vali Kerem Al ve protokol mensupları şehit Onur Deniz'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler. Şehit babası Mustafa Deniz ile bir süre görüşen Vali Kerem Al, Şehide Allah'tan rahmet dileyerek, "Başımız sağ olsun. Şehidimizin mekânı cennet olsun." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE