OKÜ'lü öğrenci hemşireler staja başladı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde okuyan üniversite öğrencileri Kamu Hastaneleri birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesisi Osmaniye Devlet Hastanesinde staj uygulamalarına başladı.Hastanede mesleki bilgilerini pekiştirmek, uygulamaları yapmak hasta bakım ve hizmetleri konusunda deneyim ve tecrübeye sahip olabilmek amacıyla düzenlenen staja 67 üniversite öğrencisi katıldı. İlk gün Hasta Bakım Hizmetleri Müdiresi Emine Bilen tarafından stajyerlere oryantasyon eğitimi ve hastane hizmetlerinin tanıtımı yapıldı. Genel Sekreterlikten yapılan yazılı açıklamada, "Stajyerlerimize mesleğe adım attıkları bu ilk günlerin güzel verimli bir şeklide değerlendirmelerini ve meslek hayatların da başarılı olmalarını dileriz." denildi.