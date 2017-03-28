Başak Gazetesi
OSMANİYE
28 Mart 2017- Osmaniye

İnsaf Et Tasarruf Et

“İnsaf et, Tasarruf et!” “Sofrada sıfır artık” Projesi gençlerden büyük ilgi görüyor.

ÇEKÜD (Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği) tarafından 81 ilde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında başlatılan proje ile öğrenciler sofrada tasarruf konusunda bilinçlendiriliyor.

KYK’ya bağlı yurtlarda kalan öğrencilere yönelik enerji, gıda, su israfı ve temel çevre konularında eğitim, seminer, atölye çalışması, konferans ve benzeri faaliyetlerin yapılmasını içeren proje her ilde temsilciler aracılığıyla uygulanıyor

ÇEKÜD Osmaniye İl danışmanı SMMM Sebahattin AYDOĞAN tarafından KYK Kız ve Erkek yurdunda iki ayrı program ile projenin Osmaniye ayağı başlatıldı. Geçtiğimiz hafta yapılan sunumlar oldukça renkli geçti. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencilerine yönelik olarak gerçekleşen programlara yurt müdürü Süleyman MAZI ve Gençlik Merkezi Müdürü Bayram BOZYEL’de katıldı. Düziçili şair İbrahim ÖZDEMİR ‘in şiirleriyle renk kattığı sunumların öğrenciler tarafından dikkatli bir şekilde gözlendi. Proje dahilindeki sunumların farklı okullarda devam edeceği öğrenildi.

28 Mart 2017 - Osmaniye 14 Okunma

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