OTSO'dan girişimcilik kursu ile ilgili açıklama yapıldı

Küreselleşen dünyada ekonomik büyümede rol oynayan en önemli aktörlerden biri girişimcilerdir. Ekonomi üzerinde artan bu önemi itibariyle, istihdam ve işsizlikle mücadelede girişimcilik en önemli çözüm yolu, ekonomik kalkınma ve büyümenin itici gücü, yenilik ve yaratıcılığın kaynağıdır. Ekonomik refahı artırmanın en önemli yolu rekabete dayalı özel girişimciliği artırmaktır.

Girişimciliğin desteklenmesi açısından KOSGEB tarafından sağlanan yeni girişimci desteği ile sunulan 50.000 TL hibe desteği, aklında iş yapma fikri olan ancak , yeteri kadar parası olmayan girişimciler için umut ışığı olmuştur. Bu kapsamda destekten faydalanarak işyeri açmak isteyenler için KOSGEB destekli uygulamalı girişimcilik kursuna katılım sağlamak ve sertifika sahibi olmak şarttır.Girişimcilik Kurs sertifikası olmayan kişiler KOSGEB'in yeni girişimci desteğinden faydalanamamaktadırlar.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi çalışmaları kapsamında; 2015 ve 2016 yıllarında 28 adet Uygulamalı Girişimcilik kursu düzenlenmiş olup, bu kurslardan toplam 726 kişi sertifika sahibi olmuştur.

2017 yılında da girişimcilik kursları için Odamız tarafından planlama yapılmış olup ilk etapta 4 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde olmak üzere, KOSGEB destekli 2 adet uygulamalı girişimcilik kursu düzenlenecektir.Her bir kursa 30 kişi katılım sağlayabilecek olup ,kurslar Odamız hizmet binasında yer alan eğitim salonlarında gerçekleştirilecektir.