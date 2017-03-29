Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 00:10 TSİ- Osmaniye

Önal Milli İrade Cami’ine "Evet"dedi

Akparti Osmaniye milletvekili Suat Önal Milli İrade Camii yaptırma derneği yönetim kurulu üyelerinin talebine" evet "dedi.

Osmaniye asri mezarlık ve o bölgede ki cami eksikliğini gidermek üzere kurulmuş olan Milli İradade Camii Derneği üyeleri Akparti Osmaniye milletvekili Suat Önal ile buluşarak konuyu anlattı. Dernek üyeleri, bölgede bulunan eğitim kampüsünde 1500 civarında İmam Hatip öğrencisinin eğitim gördüğünü belirterek bu öğrencilerin Cami kültüründen uzak kalmasının buradaki eğitimin ruhuna uygun olmadığını, ayrıca öğrencilerin Cuma namazlarını kılmakta zorluk çektiğini söylediler. Yağmurlu günlerde ıslanarak çamur içinde, açık havalarda ise toz duman içinde orada bulunan yetersiz ve küçük olan mescid’te namazlarını kılmaya çalıştıklarını bu tablonun Osmaniye’ye yakışmadığını ifade ettiler. Diğer taraftan başta şehit cenazelerinin olmak üzere cenaze namazları için burada, gasılhane ve morg başta olmak üzere farklı sosyal donatılarıyla işlevsel bir cami’ye ihtiyaç duyulduğunu belirten dernek başkanı Hasan Kazgı mezarlık ziyaretleri için gelen vatandaşlarımıza da hizmet vereceğini söyledi. Dernek üyelerini dinleyen Akparti Osmaniye milletvekili Suat Önal şunları söyledi “Bu bölgedeki cami ihtiyacının farkındayım. Bahsettiğiniz gibi o bölge Osmaniye’miz için çok önemli. En üst düzeydeki protokolün bile katıldığı şehitlerimizin cenaze namazını orada kılıyoruz. Şehrimizin mezarlığı o bölgede olduğu gibi yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız da orada eğitim görüyor. En kısa zamanda Valimiz ve belediye başkanımız başta olmak üzere diğer yetkilerle de görüşerek Mezarlık önüne güzel bir Cami yapılması için gereken her türlü yapacağım. Sizlere de bu konudaki duyarlı davranışınız için teşekkür ediyorum”

Dün 00:10 TSİ - Osmaniye 142 Okunma

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