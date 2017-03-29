Ufka Yolculuk Sınavı Ülke Genelinde Coşkuyla Gerçekleşti

Kaybedeni olmayan ve yediden yetmişe herkesin katılabildiği UFKA YOLCULUK bilgi ve kültür yarışmalarının beşincisi olan Meal yarışmasının sınavı dün yapıldı. Aylardır devam eden hazırlık ve kayıtların ardından heyecanla beklenen sınav tarihi geldi ve yüzbinlerce insan aynı anda Allah’ın kelamı olan K.Kerimle ilgili hazırlanan soruları cevaplamak için yarıştı. Farklı kategorilerde hazırlanan ve Rabbimizin mesajlarının anlaşılmasına yönelik olarak titiz bir çalışmayla hazırlanan soruların sorulduğu ve iki saat süresi olan sınav ÖSS formatında yapıldı.

Geçtiğimiz Pazar günü Türkiye genelinde saat 10 da başlayan sınavın Osmaniye ayağı da başarıyla tamamlandı. Ufka Yolculuk yarışması Osmaniye Koordinatörü Mehmet Mergan’dan alınan bilgiye göre, Osmaniye merkezde 7 okulda gerçekleşen sınav il genelinde 15 okulda 140 görevlinin gözetiminde gerçekleşti. Ayrıca 3 cezaevinde de yapılan sınav için 8665 kişi kayıt yaptırmıştı. Sınav sonuçları ve ödül törenleriyle ilgili detaylar daha sonra açıklanacak.

Başarılı olacaklar için birbirinden değerli hediyelerin hazırlandığı sınavda, yaşanan maneviyat ve heyecanla birlikte görülmeye değer tablolar da ortaya çıktı. Kundaktaki bebeğini sıranın üzerine yatırarak ilahi kelamla buluşmaya çalışan anne, bembeyaz sakalıyla adeta 18 lik delikanlı gibi ayetlerin manasını anlamak üzere ter döken dede, yüce kitabımızı anlamak için tüm engelleri aşarak sınava gelen engelli, oyunla oyuncakla ve sanal alemin parıltılarıyla dünyaya bağlamak için planlar yapılan ama özünü arayan gencecik yavrular ve daha nice göz yaşartacak tablolar yarışmanın önemini ortaya koyan görüntülerdi. Sınava katılan bazı vatandaşlar böyle bir çalışmayı düşünen, hazırlayan, emeği geçen herkese dua ettiklerini ve seneye yapılacak yarışmayı şimdiden heyecanlandıklarını ifade ettiler.