Diyabet okulu eğitimleri tamamlandı

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Sağlık Tesislerinden Osmaniye Devlet Hastanesinde hizmet veren "Diyabet Okulu" 2017 yılının 3. katılımcı grubuna eğitimini tamamladı.Eğitimler, Osmaniye Devlet Hastanesi servislerinde yatan Diyabet hastaları, polikliniklerde tedavi ve takibi yapılan hastalardan oluşan 37 kişilik değişik yaş gruplarındaki hastaların katılımı ile gerçekleşti. 24 Mart 2017 tarihinde Osmaniye Devlet Hastanesin Diyabet Okulu Sorumlusu İç Hastalıkları Dahiliye Uzmanı Doktoru Adem Kıdık ve Diyabet Okulu Eğitimcileri tarafından eğitimler verildi. Eğitimciler hastalara, diyabet hastalığı, diyabetin oluşum mekanizması, tıbbi beslenme tedavisi, diyabette insülin dışında kan şekerini düzenleyici ilaçlar, diyabetin akut komplikasyonları, diyabetin kronik komplikasyonları, diyabette fiziksel aktivite ve hareketler, diyabetle yaşam ve insülin tedavisi konularında bilgi verildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE