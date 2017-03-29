Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 00:23 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de 'Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi' açıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 yılında 8'incisi düzenlenen Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar Osmaniye'de sergilendi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Park 328 AVM'deki 8. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi'nin açılışı Vali Kerem Al ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Üç gün süreyle açık kalacak olan sergide 70 eserin bulunduğu belirtildi.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, tarımın ve toprağın önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, doğa, çevre ve insan ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini almasını sağlamak amacıyla düzenlenen Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasındadereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin 81 ilde düzenlenen sergilerle vatandaşların beğenisine sunulduğunu söyledi. Bu yıl sekizincisi düzenlenen Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer gösterilen eserlerle hazırlanan fotoğraf sergisinin üç gün süreyle halkın beğenisine sunulacağını belirten Müdür Sağlam, "Sergi; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca 2016 yılında düzenlenmiş olan 8. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren fotoğraflardan oluşmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasında tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, üretici, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflar yer aldı. Bu yılın tematik kategorisi “Çiçek ve Çocuk” olarak belirlendi. Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan yarışma 6 kategoride gerçekleştirildi. Yarışmada bu yıl 529 katılımcıyla 2 bin 317 tane eserin arasından sergi ve albüm için 120 tanesi seçilmiştir. Bunlardan 18 tanesine de yaklaşık 50 bin lira olan ödül verilmiştir." dedi. Açılışın ardından resim sergisi gezildi.

Haber . İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 00:23 TSİ - Osmaniye 41 Okunma

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