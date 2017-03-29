Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 00:26 TSİ- Osmaniye

Kum yüklü TIR'dan 145 Bin paket kaçak sigara çıktı

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan kum yüklü TIR'dan 145 bin paket kaçak sigara çıktı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E-90 karayolu Kadirli gişeleri yakınındaki dinlenme tesisi girişinde oluşturduğu kontrol noktasında şüphe üzerine 42 yaşındaki Yener A. yönetimindeki kum yüklü 60 TH 840 plakalı TIR'ı durdurdu. Yediemin otoparkına götürülen TIR'ın dorsesinde yapılan detaylı aramada, kumların arasına gizlenmiş, karton kutular içinde 145 bin kaçak sigara ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 870 bin lira olan sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, sürücü Yener A. gözaltına alındı.

Dün 00:26 TSİ - Osmaniye 50 Okunma

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