Osmaniye'de 150 Güvenlik Korucusu yemin etti

İl jandarma Komutanlığında, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törenin devamında güvenlik korucuları yemin ettiler. Yemin töreninin ardından güvenlik korucuları adına konuşan güvenlik korucusu Mustafa Delikişi, vatan hizmetinde verilecek her türlü görevi üstleneceklerine ve bu uğurda seve seve canlarını feda edeceklerine dair namus ve şeref sözü verdiklerini belirtti. Delikişi,"Hürriyet ve bağımsızlığımızın, toprak bütünlüğümüzün temelini oluşturan laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin inançlı, kararlı ve her an göreve hazır olarak milletimizin emrinde yurdumuzun emniyet ve asayişi sağlayacak ve vatan hainlerine karşı mücadele edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de içte ve dışta hiçbir güç bizi birlik ve beraberliğimizden, vatan sevgimizden ve Atatürkçü düşünceden ayrı koyamayacaktır. And içen arkadaşlarımadına hepinize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

'İÇTİĞİNİZ ANDI BİR AN BİLE UNUTMAYIN'

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz ise Osmaniye’de 150 güvenlik korucusunun ettikleri yemin ile göreve başlayacağını belirterek, güvenlik korucularına hitaben şöyle devam etti:"Biraz önce sizleri gurur ve heyecan ile izledik. Şanlı bayrağımız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine el koyarak, gür sesle içtiğiniz andınız, göreviniz boyunca en zor koşullarda bile sizlere yol gösterecektir. İçtiğiniz andı bir an bile unutmayınız. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizam çerçevesinde, doğrulukve dürüstlükten ayrılmadan, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecek ve bayrağımız, kutsal vatan toprakları üzerinde ebediyete kadar dalgalanmaya devam edecektir. Başınız daima dik olsun. Çünkü sizler mazisi şan ve şerefle dolu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin evlatlarısınız. Görevinizi yerine getirmek için muhtaç olduğunuz kudretin damarlarınızdaki asil kanda mevcut olduğunu asla unutmayınız."

'AMANOSLARDA TERÖRÜ DUYMAK İSTEMİYORUZ'

Son olarak konuşan Vali Kerem Al ise güvenlik korucularının yemin töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Güvenlik, her zaman önceliğimiz olmuştur. İnanıyorum ki, bugün görevine başlayan 150 güvenlik korucumuzla ilimizin güvenlik standardı daha üst seviyelere çıkacak; araziyi bilen güvenlik korucularımız, jandarma ve emniyet mensuplarımızla birlikte, bizlere güç katacak, özellikle terörle mücadele konusunda gücümüzü artıracaktır. Göreve başlayan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Amanoslar’da terör duymak istemiyoruz. İnşallah en kısa sürede bunu sonlandıracağız. Sizlere güveniyoruz. Çünkü araziyi en iyi sizler biliyorsunuz." diye konuştu.Vali Kerem Al, törenin ardından askeri silah ve araçları inceleyerek, bilgi aldı. Günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafından sonra düzenlenen kokteylle tören sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE