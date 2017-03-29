Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 15:44 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi, Geleneksel Çocuk Oyunları Festivalinin Hazırlıklarına Başladı

Osmaniye Belediyesi, Geleneksel Çocuk Oyunları Festivalinin Hazırlıklarına Başladı.

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Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Osmaniye Belediyesi Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali’nin hazırlıklarına başlandı. Osmaniye’de yaşanmış, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının oynanacağı festival kapsamında, gıçgıçtan çelik çomağa, kiriştek çevirmeden çember çevirmeye, gülleden kâğıttan uçak yapımı gibi çeşitli oyunları oynanacak ve öğretilecek. Yarışmalara katılan çocuklara sürpriz hediyeler verilecek.

OKULLAR ARASI YARIŞMALAR YAPILACAK

Bu yıl ikincisi yapılacak festival kapsamında okullar arası takım yarışmaları da gerçekleştirilecek Bu kapsamda okullara gönderilen bilgilendirme yazısında ilkokullar arası mendil kapmaca, ortaokullar arası tombik, liseler arası halat çekme takım yarışmaları düzenlenecek. Dereceye girenlere madalya ve kupanın yanı sıra okul takımlarına 1.ye 750 TL, 2.ye 500 TL ve 3.ye 250 TL değerinde spor malzemesi hediye çeki verilecek. Ayrıca kiriştek(Topaç) çevirme, sek sek ve tahta araba yarışmaları yapılacak. Osmaniye Belediyesi 2. Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali kapsamında birbirinden farklı yarışmalara ve etkinliklere imza atılacak.

BAŞKAN KADİR KARA“BU ETKİNLİĞE KATILMAK BİR KÜLTÜR HİZMEDİR”

Tüm çocukları ve hatta büyükleri bu oyunları oynamaya davet eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, bu etkinliğe katılmanın bir kültür hizmeti olduğuna inandığını ifade ederek: “Geleneksel çocuk oyunlarımız Türk Milletinin binlerce yıllık karakterinin örüldüğü; arkadaşlığın, paylaşmanın, yardımlaşmanın, bencillikten uzaklaşarak takım ruhunun oluşturulduğu kabiliyetlerin geliştirildiği oyunlardır. El becerilerimiz, zamanında ve doğru karar verebilme özelliğimiz, liderlik vasıflarımız, adalet duygularımız hep bu oyunlarla ortaya çıkmış ve gelişmiştir.” Dedi.

Dün 15:44 TSİ - Osmaniye 43 Okunma

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