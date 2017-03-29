Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Üç Aylar Ve Regaip Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, mübarek üç aylar ve Regaip kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Kadir Kara; “Günahların bağışlanacağı, edilen duaların Allah'a ulaşacağı, İbadetlerin sevaplarının katlanacağı bin aydan daha hayırlı olan mübarek Ramazan ayını da içinde barındıran, rahmet ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı Üç Aylarımız ve Regaip Kandilini birlikte idrak ediyoruz.

Allahü Teâlâ bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. İnşallah Rabbim tüm Müslümanları affedilenlerden eylesin.

Ülkemizin zor süreçlerden geçtiği bu günlerde birliğimiz ve dirliğimiz için hep birlikte dua edelim. Rabbim içerde ve dışarıda tüm hainlere, huzurumuzu bozmak isteyenlere ve vatanımızın bölünmez bütünlüğümüze göz dikenlere fırsat vermesin.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip kandilini tebrik ediyor Allah hepimize merhametiyle muamele etsin inşallah.”