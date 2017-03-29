Sulama kuyusuna düşen çocuk öldü

İlçeye bağlı Gökçayır Köyünde ikamet eden Abdullah Asil, evlerinin yanında bulunan derenin kenarına 60 yaşındaki B.A. tarafından sulama amaçlı açılan kuyuya düştü. Çevrede bulunanların yardımıyla kuyudan çıkartılan küçük çocuk hayatını kaybetti. Düziçi Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan otopside şahsın vücudunda kesici, delici, ateşli silah yaralanması ve darp izine rastlanmaması sonucu kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.