İlçeye bağlı Gökçayır Köyünde ikamet eden Abdullah Asil, evlerinin yanında bulunan derenin kenarına 60 yaşındaki B.A. tarafından sulama amaçlı açılan kuyuya düştü. Çevrede bulunanların yardımıyla kuyudan çıkartılan küçük çocuk hayatını kaybetti. Düziçi Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan otopside şahsın vücudunda kesici, delici, ateşli silah yaralanması ve darp izine rastlanmaması sonucu kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Dün 17:31 TSİ- Osmaniye
Sulama kuyusuna düşen çocuk öldü
Düziçi ilçesinde, sulama amaçlı açılan içi su dolu kuyuya düşen 9 yaşındaki Abdullah Asil hayatını kaybetti.
Dün 17:31 TSİ - Osmaniye 531 Okunma
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