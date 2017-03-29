Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:35 TSİ- Osmaniye

Roman vatandaşlar meslek sahibi olacak

(İŞKUR) Osmaniye,Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 17 roman vatandaş iş sahabi olacak,

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Osmaniye İl Müdürlüğü, Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi ve Hoş Sada Vakfının ortaklaşa düzenlediği proje ile 17 Roman kursiyer işbirliği kapsamında Mesleki Eğitim Kursu ile meslek ve sertifika sahibi olacak.İmzalanan sözleşme ile Hoş Sada Vakfında düzenlenen "Saç Sakal Kesimi" meslek elemanı kursiyerleri 15 Haziran'a kadar eğitim görecekler. Projeyi Osmaniye’ye kazandıran Salih Bahçeli İlkokulu Müdürü Mehmet Bereketoğlu ile birlikte İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun ve İşgücü Yetiştirme Servisi Sorumlusu Duygu Yazan kursiyerleri ziyaret ederek, Roman vatandaşlar için hazırlanan proje kapsamında ki kurslar ile onların meslek ve sertifika sahibi olmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:35 TSİ - Osmaniye 152 Okunma

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