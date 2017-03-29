Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:38 TSİ- Osmaniye

Şampiyon okçular madalya ve kupalarını aldı

Osmaniye'de düzenlenen okullar arası küçükler okçuluk turnuvasında dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen yarışmalara 25 öğrenci katıldı.Öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiği yarışma hakkında açıklamalarda bulunanOsmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, özellikle okullarda hızla yaygınlaşan bir spor dalı olduğunu söyledi. Demir, "Okullar arası okçuluk yarışmaları klasik yay kategorisinde yaklaşık 25 öğrenci katıldı. Ata sporu olan okçuluk ilimiz gençleri arasında yaygınlaşırken, bizler il müdürlüğü olarak açtığımız kurslarla Antrenörlerimizin nezaretinde eğitim görmekte. Gelecekte ilimizden milli sporcuların yetişmesi için gayret ediyoruz. Düzenlenen müsabakalarda dereceye giren tüm sporcularımızı ve okullarımızı kutluyorum." dedi.Yapılan final müsabakalarında başarılı olan Sporcu ve takımlara kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından verildi. İlk üçe giren takımlar 01-03 Haziran ayında Antalya’da yapılacak olan Okullar Arası Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:38 TSİ - Osmaniye 35 Okunma

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