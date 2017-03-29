Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:42 TSİ- Osmaniye

Sürücü Kurslarından öğrencilere trafik eğitimi

MEB ile Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu,Sürücü Kurslarından öğrencilere trafik eğitimi veriliyor.

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu iş birliği dâhilinde geleceğin sürücüleri olan minik öğrencilere, trafik eğitimleri verilmeye başlandı. Osmaniye Merkez Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulunda gerçekleşen programda öğrencilere eğitim veren Osmaniye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Başkanı, Levent Sürücü Kursu Yönetim Kurulu Başkanı Seher Ersoylu, küçük yaşta verilecek doğru eğitimlerin geleceğin teminatı olan çocuklar için oldukça önemli olduğunu belirtti. İlkokul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik hazırlanan programda hava, kara, deniz taşıtları, servis araçlarının kullanımı ve toplu taşıma araçlarında dikkat edilmesi gereken kurallar ve adap konuları üzerine eğitim verildi.29 mart itibariyle Türkiye'deki bütün okullarda eğitimlere başlandığını belirten Ersoylu, amaçlarının çocuklarda trafik bilincini oluşturmak ve farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti. Ersoylu,"Ülkemiz genelinde tüm okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik kuralları ile trafikte uyulması gereken davranışların öğretilmesi ve trafik bilincinin erken yaşlarda öğrencilerin zihinlerine yerleştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğümüz ile Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonumuz - TÜSEKON arasında sosyal sorumluluk projesi olarak imzalanan protokol çerçevesinde ‘Trafik Bilincini Arttırmak ve Farkındalık Yaratma” amaçlı eğitimler verilmesi hedeflenmiştir. Her aşamada Sayın Velilerin de bu eğitimlerle bilinçlendirilmesi ve öğrencilerimize destek vermeleri sağlanmıştır. Projenin Ülkemize, yararının teminatı Sevgili çocuklarımıza ve eğitimcilerimize Hayırlara vesile olması temenni ederim." dedi.

Dün 17:42 TSİ - Osmaniye 64 Okunma

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