Başak Gazetesi
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Dün 18:07 TSİ- Yurt Dünya

Ertorun:"Hollada'nın yaptığı siyasi nezaketsizliktir"

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Okan Ertorun, Hollanda makamlarının siyasi nezaketsizlikle suçladı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Okan Ertorun, Hollanda makamlarının siyasi nezaketsizlikle başlattıkları sürecin hızla faşizan uygulamalara dönüştüğünü söyledi. Ertorun, yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti Bakanlarının demokratik girişimlerinin engellenmesi amacıyla yapılan açıklamalar ve alınan tedbirlerin demokrasi, ifade özgürlüğü ve dostluk ilişkilerini göz ardı eden tutuma dönüşmüştür” dedi. Şimdi de saçmalama boyutunda sürdürüldüğünü ifade eden Okan Ertorun, şunları kaydetti: Akıl dışı, faşizan ve saçma uygulamalar “Aklı selimden uzak, tamamen hasmane bir Türkiye karşıtlığını yansıtan tutumundan dolayı Hollanda makamlarını kınıyorum. Bahaneler ileri sürerek sayın bakanlarımıza yönelik sergilenen akıldışı, anti-demokratik ve diplomatik teamüllere aykırı bu tutum ve açıklamalar, gelinen noktada Avrupa’nın kendi değerleriyle çelişmesinin yanı sıra Avrupa siyasetini esir alan siyasi seviyesizlik, akıl tutulması ve popülizmin geldiği hayret verici boyutu da göstermektedir. Diplomatik nezaket ile bağdaşmayan, akıl dışı, faşizan ve saçma uygulamaların tarafımızca sineye çekilmeyeceğini ve karşılıksız bırakılmayacağını muhataplarımıza bildirmenin yanı sıra iki ülkenin ilişkilerinde kalıcı hasarların oluşmaması adına muhataplarımızı karar ve tutumlarını gözden geçirmeye ve suhuletle davranmaya tekraren davet ediyorum” dedi.

Dün 18:07 TSİ - Yurt Dünya 27 Okunma

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