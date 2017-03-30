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Dün 19:23 TSİ- Yurt Dünya

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal Binasını Büyütüyor

İstanbul Sabiha Gökcen Havalimanı'nda Genışletme Projesı İçın Başlatılan İhale Süresı 21 Nısanda Sona Erecek

2009 Yılından Itıbaren Arka Arkaya 7 Yıl Avrupanın En Hızlı Büyüyen Havalımanı Olma Ünvanını Elde Eden İstanbul Sabıha Gökçen Uluslararası Havalımanı Termınal Bınasını Genışletme Kararı Aldı. Genışletme Projesı Içın Başlatılan Ihale Sürecı 21 Nısanda Sona Erecek. Projenın Tamamlanmasıyla Bırlıkte Termınalın Yolcu Kapasıtesı Yıllık 6 Mılyon Artacak.

Yaklaşık 200 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan ve 31 Ekim 2009 tarihinde hizmete açılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yeni terminal binası alınan ek yatırım kararıyla genişleyecek. İç hatlar giden yolcu katı iskele bloğunda yapılacak yeni alan yaklaşık 25 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak. Bu alanda 4 adet yolcu köprüsü yolcu bekleme salonları ticari alanlar ve ofisler bulunacak. Hizmete girdiği ilk günden bu yana yolcu dostu terminal olma özelliğini ortaya koyan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında ek yatırımın ardından yolcu kapasitesi yıllık 6 milyon artacak.

Teklif alma süresinin 21 Nisanda sona ereceği genişleme ihalesi hakkındaki ayrıntılı şartname bilgilerine ulaşmak isteyen firmalar www.sabihagokcen.aero [http://www.sabihagokcen.aero/] web sitesinden ya da ihaleisg@sgia.aero mail adresinden bu bilgilere ulaşabilirler. 2016 yılında 29.6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Sabiha Gökçen Airports Council International ACI Europe tarafından 2009 yılından itibaren arka arkaya 7 yıl boyunca Avrupanın En Hızlı Büyüyen Havalimanı seçilmişti. Öte yandan yapımı devam etmekte olan Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pist inşaatının 2019 yılında Pendik-Tavşantepe metro bağlantı inşaatının ise 2018 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Dün 19:23 TSİ - Yurt Dünya 7 Okunma

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