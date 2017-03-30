Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 19:27 TSİ- Osmaniye

Güneysu İlkokulundan Eğitime Farklı Bakış

Osmaniye merkez de eğitim öğretim veren Güneysu İlkokulu tarafından yeni bir uygulamaya imza atıldı.

Okulun koridorları ve merdivenlerine yapılan görsel çalışmalarla öğrencilerin eğitimine katkı sunuluyor. Veliler ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gören uygulamanın oldukça faydalı ve eğlenceli olduğu belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, halen iki binada eğitim ve öğretimin devam ettiği okulun koridor ve merdivenlerine yapılan görsel çalışmalar farklı konuları içeriyor. Her koridora farklı bir isim verilmiş. Bunlardan “Güven” koridoru ve “Empati” koridoru birer örnek. Buralarda konulara uygun resim ve fotoğrafların yanı sıra özlü sözlere yer verilerek öğrenci üzerinde bir farkındalık sağlanması amaçlanmış. Ayrıca öğrencilerin dersleriyle ilgili matematikten, Türkçeye kadar farklı konularında öğretici olabilecek şekilde düzenlemeler ve görseller yapılmış.

Bunların dışında özellikle sınıf kapılarına yapılan uygulama ile şehrimizin tarihi, coğrafi ve kültürel değerlerinin tanıtılması noktasında bir mantık düşünülmüş. Öğrenciler sınıflarına her giriş çıkışlarında Aslantaş barajında kuş cennetine, Karaçay şelalesinden, Haruniye kaplıcalarına kadar şehrimizin güzelliklerini görmüş ve tanımış oluyorlar.

Görüşlerini aldığımız bazı veliler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür ettiler. Veliler, oldukça faydalı buldukları bu uygulamanın başka okullara da yayılacağı kanaatinde olduklarını belirttiler.

(Haber - Ahmet Yılmaz-OSMANİYE)

Dün 19:27 TSİ - Osmaniye 89 Okunma

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