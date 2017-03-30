İmam Hatip Ortaokulları Arasında Düzenlenen “Arapça Etkinlik Ve Yarışmaları” Osmaniye İl Elemeleri Yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen 8. Uluslar arası “Arapça Etkinlik ve Yarışmaları” Osmaniye il elemeleri, 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 09.30’da, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulunda, şiir okuma, şarkı ve hikaye canlandırma olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi.

Büyük bir coşku ve heyecan içerisinde geçen yarışmada öğrencilerimizin göz dolduran performansları duygulu anlar yaşattı. İzleyiciler tatarından büyük bir beğeni toplayan yarışmada Yrd. Doç. Dr. Emrah YAVUZ başkanlığındaki seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda;

ŞİİR DALINDA;

Kadirli İmam Hatip Ortaokulundan Zeynep Seda YİĞİT il birincisi

Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulundan Hayriye Yağmur HAFİF il ikincisi

Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulundan Elvan KANARIĞ il üçüncüsü

ŞARKI DALINDA;

Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri il birincisi

Kadirli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri il ikincisi

Bahçe İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri il üçüncüsü

HİKAYE CANLANDIRMA DALINDA;

Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri il birincisi

Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri il ikincisi

Bahçe İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri il üçüncüsü oldu.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Basri DOĞAN, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada öğrencile, Başarı Belgesi, Madalya ve Katılım Belgesi ile ödüllendirilirken, hazırlayan öğretmenlere Teşekkür Belgesi ve okul müdürlerine de plaket verildi.

Ayrıca İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Basri DOĞAN tarafından seçici kurul üyelerine plaket takdim edildi.