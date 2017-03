Durmuşoğlu, “Milli İrade Camii İçin Bende Varım"

Milli İrade Cami platformunun çalışmaları sürüyor. İşlemlerin bitmesiyle resmileşerek dernek çatısı altında yürütülen çalışmalar hız kazandı. Öncelikle basın mensupları ziyaret edilerek mezarlık ve eğitim kampüsü önünde bulunan bölgedeki cami eksikliği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ardından kurum müdürleri başta olmak üzere farklı ziyaretlerini sürdüren ve bu konunun tüm şehrin bir meselesi olduğunu anlatmaya çalışan platform, geçtiğimiz akşam Akparti Osmaniye milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ile bir araya gelerek konun önemini izah ederek destek istedi.

Platform üyeleri hem vefat eden geçmişlerimizi hem de yarınlarımızı emanet edeceğimiz yavrularımıza hitap eden bu bölgede en kısa zamanda işlevsel bir cami ihtiyacını dile getirmeleri üzerine Durmuşoğlu, “sizleri tebrik ediyorum gerçekten de bu eksikliğin hepimiz farkındayız ama sizler harekete geçerek adım atmışsınız Allah razı olsun” diye konuştu. Durmuşoğlu bir an önce imar yönüyle teknik olarak bir hazırlık yapılmasını isteyerek sözlerini şöyle sürdürdü, “Biz şehit cenazelerimiz başta olmak üzere vefat eden insanlarımızın namazlarını burada kılıyoruz bu tablo şehrimize yakışmıyor, bir an önce buraya yakışacak bir proje ve mimari ile caminin yapılması gerekiyor. Her türlü desteği sağlamaya hazırım. Konunun Diyanet ayağını ben takip edeceğim. İnşaallah bu sevabı paylaşırız”