Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 19:40 TSİ- Osmaniye

Gazetecilerden şehit aileleri ve gaziler derneğine ziyaret

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Yönetim Kurulu ve üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı İsrafil Avcı, 246'ıncı şehidini veren şehitler diyarı Osmaniye'nin Şehitler Derneğini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulunmak amacıyla ziyaret ettiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Dernek Başkanı Durmuş Öksüz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün derneğimizde önemli misafirlerimiz var. Gece gündüz demeden Osmaniye'miz için haber peşinde koşan Osmaniye Gazeteciler Cemiyetimiz ve üyelerinin bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim." dedi. OGC Başkanı İsrafil Avcı ise şöyle konuştu: "Osmaniye'miz şehitler diyarı. Türkiye genelinde nüfus oranına göre en çok şehit veren iller arasında birinci sırada. 246'ıncı şehidimizi geçen hafta sonsuzluğa uğurladı. Anadolu insanı yiğittir, merttir, bu vatanı bayrağı, devleti için göğsünü her zaman siper etmiştir. Bugün buraya bir haftada üç şehidimizi defnettik. Gerçekten bu acının tarifi yok. Her şehit haberlerinde bir tanesi neredeyse Osmaniye'den oluyor. Buda bizleri derinden yaralıyor. Bugün buraya Şehit ve Gaziler Derneğimize başsağlığı ziyaretinde bulunmak için geldik." dedi. Başkan Avcı şehit yakınlarının Türk Milletine birer emanet olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin yakınları bizim namusumuzdur, bizlere emanettir, baş tacımızdır ve onlar bizim için önemlidir. Sonuna kadar biz yaşadıkça, bu ülkede bu bayrak dalgalandıkça önemli kalacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti gerçekten büyük bir devlet. Çünkü sadece PKK ile değil, bir çok terör örgütü ile mücadele veriyor. Ama Allah'a hamdolsun ki Türkiye Cumhuriyeti devleti dim dik ayakta. Askerlerimiz ve polislerimiz sayesinde burada huzur içerisinde yaşıyoruz. Şehitlerimize bir kez daha minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum, gazilerimize de sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu. Şehitler için okunan Kur'anı kerim ve duanın ardından Başkan Durmuş Öksüz, ziyaret anısına İsrafil Avcı'ya dernek filaması hediye ederken, gazetecilere de Şehitler Albümü takdim etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 19:40 TSİ - Osmaniye 22 Okunma

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