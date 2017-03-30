Korkut Ata üniversitesi Mehter Takımı Kuruldu

Kulübü Başkanı İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Oğuzhan Ulaşlı, takımın iki hafta gibi kısa bir sürede kurularak 28 kişilik mehter takımını oluşturduklarını ve haftada bir gün Neyzen Erdal Bozan ile çalışma yaptıklarını söyledi.

İLK PROGRAMDA 7 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Genç Gönüllüler Kulübü Mehteran Takımının sadece Korkut Ata Üniversitesinin değil başta bölge ve tüm Türkiye'nin mehteran takımı olduğunu belirten Ulaşlı, "Mehteran takımı bizim geçmişimizi, kültürümüzü yaşatan, bugün gençliğimize yeniden tarihi öğretecek, gençlerimize yeniden bir yankı uyandıracak, bir takım olduğu için mehter takımını bu sebepten dolayı kurduk. Biz üniversitede öğrenci olarak başladığımız zaman bir mehter takımı kurmak istedik. Hem de Korkut Ata Üniversitesi'ne yakıştığı için Osmaniye kelimesi de aynı zamanda Osmanlı manasına geliyor, bu sebepten dolayı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine yakışır bir mehteran takımı kurduk. Kuruluş sürecimiz öğrenci arkadaşlarımızın azim ve gayretlerinden dolayı iki haftada kurduk ve programa çıkarttık. İlk olarak Düziçi ilçemizde yaptık. Buradaki Kardeşlik şölenlerinde tam 7 kilometre yürüdük ve buda bir ilk oldu. Tüm Türkiye genelinde ki üniversiteler arasında kurulu bulunan mehteran takımı olarak ikincisi olmanın gururunu yaşıyoruz."dedi.

HEDEF, KADRO SAYISINI 50'YE ÇIKARTMAK

Mehter Kıyafetleri, sazları ve ekipmanlarının rektörlük tarafından temin edildiğini ve bu noktada kendilerine desteklerini esirgemeyen OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'e teşekkür eden Başkan Ulaşlı şöyle devam etti: "Mehteran takımımız 28 kişiden oluşmakta. İnşallah daha sonra ilerleyen süreçlerde bu sayı 50'ye çıkacak. Kuruluş aşamasında ilk aşamada bu şekilde çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızı, arkadaşlarımız derslerinden ödün vererek, tarihimize, milletimize, vatanımıza bir katkımız olsun diyerek geliyorlar ve haftada bir gün toplanarak çalışıyoruz." Mehter Takımı çalıştırıcısı Neyzen Erdal Bozan ise öğrencilerin taleplerini kırmayarak Kahramanmaraş'tan Osmaniye'ye gelerek eğitim verdiğini belirterek, takımın kısa sürede büyük yol kat ettiğini ve bir haftalık çalışmanın ardından programa çıktığını kaydetti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE