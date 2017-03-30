Başkan Eroğlu Regaib Kandili Dolayısıyla Mesajı Yayımladı

Osmaniye Ülkü Ocakları Başkanı Eroğlu'nun Regaip Kandili mesajı şu şekilde:

“İslam alemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

İçinde Regaip, Mirac, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu faziletli gün ve geceleri'nin büyük birer nimet olduğunu unutmamalıyız.

Rahmet ve merhamet kapılarının açıldığı mübarek Regaip Kandili’nde rabbimizden af ve bağışlanma dilerken gönül dünyamızı kirleten kin, nefret ve haksızlık gibi kötülüklerden sakınalım. Anne-babamıza, yakın çevremize her zamanki gibi sevgiyle ve iyilikle yaklaşalım. Başta

şehitler şehri Osmaniye'miz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için dua etmeyi unutmayalım."

Bu duygularla, bu mübarek günlerin Kerkükte ve Türk dünyasında yaşanan zulmün son bulması dileğiyle, insanlığın yaşadığı sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyor; hemşehrilerimizin ve Türk İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili mübarek olmasini Cenab-ı Allahtan diliyorum.