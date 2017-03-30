Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 20:05 TSİ- Osmaniye

Başkan Eroğlu Regaib Kandili Dolayısıyla Mesajı Yayımladı

Eroğlu, mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında, mübarek üç ayların tüm dünyada kardeşliğe ve huzura vesile olmasını diledi.

Osmaniye Ülkü Ocakları Başkanı Eroğlu'nun Regaip Kandili mesajı şu şekilde:

“İslam alemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

İçinde Regaip, Mirac, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu faziletli gün ve geceleri'nin büyük birer nimet olduğunu unutmamalıyız.

Rahmet ve merhamet kapılarının açıldığı mübarek Regaip Kandili’nde rabbimizden af ve bağışlanma dilerken gönül dünyamızı kirleten kin, nefret ve haksızlık gibi kötülüklerden sakınalım. Anne-babamıza, yakın çevremize her zamanki gibi sevgiyle ve iyilikle yaklaşalım. Başta

şehitler şehri Osmaniye'miz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için dua etmeyi unutmayalım."

Bu duygularla, bu mübarek günlerin Kerkükte ve Türk dünyasında yaşanan zulmün son bulması dileğiyle, insanlığın yaşadığı sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyor; hemşehrilerimizin ve Türk İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili mübarek olmasini Cenab-ı Allahtan diliyorum.

Dün 20:05 TSİ - Osmaniye 18 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Başkan Eroğlu Regaib Kandili Dolayısıyla Mesajı Yayımladı mask

Başkan Eroğlu Regaib Kandili Dolayısıyla Mesajı Yayımladı

İmam Hatip Ortaokulları Arasında Düzenlenen “Arapça Etkinlik Ve Yarışmaları” Osmaniye İl Elemeleri Yapıldı. mask

İmam Hatip Ortaokulları Arasında Düzenlenen “Arapça Etkinlik...

Güneysu İlkokulundan Eğitime Farklı Bakış mask

Güneysu İlkokulundan Eğitime Farklı Bakış

Roman vatandaşlar meslek sahibi olacak mask

Roman vatandaşlar meslek sahibi olacak
BEĞEN
TAKİP ET 559
Sulama kuyusuna düşen çocuk öldü mask

Sulama kuyusuna düşen çocuk öldü

İşçilerin fark ettiği havan mermisi imha edildi mask

İşçilerin fark ettiği havan mermisi imha edildi

Osmaniye'de 150 Güvenlik Korucusu yemin etti mask

Osmaniye'de 150 Güvenlik Korucusu yemin etti

Osmaniye 246. şehidini de verdi mask

Osmaniye 246. şehidini de verdi

Yanan otomobilden kaçak sigara çıktı mask

Yanan otomobilden kaçak sigara çıktı

Roman vatandaşlar meslek sahibi olacak mask

Roman vatandaşlar meslek sahibi olacak

İmam Hatip Ortaokulları Arasında Düzenlenen “Arapça Etkinlik Ve Yarışmaları” Osmaniye İl Elemeleri Yapıldı. mask

İmam Hatip Ortaokulları Arasında Düzenle...

Güneysu İlkokulundan Eğitime Farklı Bakış mask

Güneysu İlkokulundan Eğitime Farklı Bakış

Sürücü Kurslarından öğrencilere trafik eğitimi mask

Sürücü Kurslarından öğrencilere trafik eğitimi

Şampiyon okçular madalya ve kupalarını aldı mask

Şampiyon okçular madalya ve kupalarını aldı

Roman vatandaşlar meslek sahibi olacak mask

Roman vatandaşlar meslek sahibi olacak

Sulama kuyusuna düşen çocuk öldü mask

Sulama kuyusuna düşen çocuk öldü

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Üç Aylar Ve Regaip Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayınladı mask

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Üç Aylar Ve Regaip Kand...

BEĞEN
TAKİP ET 559