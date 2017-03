Sağlık çalışanlarından doktor cinayetine tepki

Osmaniye'de ki sağlık çalışanları, Aksaray'da görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Aile Hekimi Dr. Hüseyin Ağır cinayetini protesto etti. Devlet Hastanesi helikopter pistinde açıklama yapan Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik, "Acımız tarifsiz çünkü bir görev şehidimiz var." dedi. Sağlıkta şiddetle ölmenin bayrak yarışı gibi olduğunu ifade eden Başkan gedik, "Çok değil birkaç gün sonra Dr. Ersin' in katledilişinin yıl dönümü. Unutabilir miyiz? Kamil Furtun, Aynur Ağdemir'i. Sağlık çalışanları olarak sürekli sözel ve fiziksel şiddete uğruyoruz. İçinde bulunduğumuz ağır iş yükü, sağlık okuryazarlığının olmaması ve etkin bir şiddet yasası olmaması nedeni ile sağlık çalışanları diğer meslek gruplarına göre daha çok şiddete maruz kalmakta. Ölüm ve yaralanmalar sadece kamuoyuna yansıyan kısımdır aslında. Hâlbuki biz biliyoruz ki sözlü şiddet, tehdit her gün polikliniklerimizin rütunu olmuştur. Her gün onlarcasına şifa dağıtmak için çalışan bizler ne oldu da son yıllarda tehdit edilir, katledilir hale geldik. Ülkemizin sağlıkta yaptığı atılımda şüphesiz en büyük pay biz sağlık çalışanlarınındır. Bu emeğin karşılığı hakaret, şiddet olmasa gerek. Çalışırken ölmek, öldürülmek istemiyoruz. Bu yetkililere çağrımızdır. Bu binlerce hekimin çağrısıdır, haykırışıdır. Bu acı olay toplumdaki şiddet sarmalının ulaştığı boyutu yine bize göstermiştir. Alınacak tedbirler ve ağırlaştırılmış cezalar ile sağlıkta şiddete son verilmeli. Sağlık çalışanlarına yapılan şiddet eylemleri için ayrı bir şiddet yasası çıkarılmalı, cezalar caydırıcı olmalıdır. Üzgünüz, tahammülümüz tükenmekte, başımız sağ olsun." dedi. Dr. Hüseyin Ağır cinayetini protesto etmek için yapılan ve 'Sağlıkta şiddete son' pankartının açıldığı basın açıklamasına, Türk Sağlık-Sen OsmaniyeŞubeBaşkanı Fatih Üstüner, Osmaniye Aile Hekimleri Derneği(OSAHED)Başkanı Dr. Yusuf Başak ve üyeleri ile sağlık çalışanları katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE