Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu ve yönetimi, Osmaniye Ülkü Ocaklarında İl ve İlçelerde bu güne kadar teşkilatlarda görev almış geçmiş dönem Başkanlarla bir araya geldi.

Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığı tarafından, Ülkü Ocakları teşkilatlarında kuruluştan bu güne kadar görev almış yöneticilerin buluştuğu programa, Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu ve yönetimi, Ülkü Ocakları İl Teşkilatı'nda bu güne kadar teşkilatlarda görev almış geçmiş dönem Başkanları katıldı.

Programda Başkan Eroğlu ve geçmiş dönem İl ve İlçe Başkanları ile katılımcılar,16 Nisanda yapılacak referandumda; “Türk Dünyasının Bilge Lideri Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un emrindeyiz… Mesele vatansa biz ülkücüler bu vatana sahip çıkmaya hazırız” sözünün altını önemle çizerek birlik mesajı verdiler. Toplantıda konuşma yapan Fatih Eroğlu, Ülkü Ocakları Teşkilatlarında istişare kültürünün önemini ve Lidere sadakatin önemini vurguladı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un selamını katılımcılara ileterek konuşmaya başlayan Başkan Eroğlu; Biz Ülkücüler, nasıl ki Ülkenin en kötü günlerinde birlik olup, her zorluğu aşıp, Vatana hizmet ettiysek bilsinler ki Ülkücüler olarak 16 Nisanda da Vatana sahip çıkmak için, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere Sayın Genel Başkanımız Olcay Kılavuz ve dava arkadaşlarımızla beraber tek vücut olup davamıza olan inancımızla mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Milletimiz ve ülkemizin bekası için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bizler Ülkücüler olarak, her şartta Liderimizin yanındayız. Referandum sürecinde Liderimizin emrinde canla, başla yorulmadan ve Ülkemiz için en iyi sonucu almak için mücadele vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar görev yapmış geçmiş dönem ocak başkanlarımız ile birlik olarak, ülkücü tavrımız gereği Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Olcay Kılavuz’un emrindeyiz. Ocaklılar tek ses tek yürek olarak Devlet için evet, millet için evet, Türklüğün bekası için evet... Var Olsun ülkücü hareket.” Sözleriyle konuşmasını tamamladı.