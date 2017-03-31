Osmaniye Belediyesi Regaip Kandilinde Camilerde Helva İkram Etti

Osmaniye’nin merkez camisi Envar-ül Hamit (Büyük) ve tüm camilerde vatandaşlar Regaip kandilini dualarla idrak etti. Müslüman aleminin en önemli gecelerinden biri olan Regaip kandilinde vatandaşlar camilere akın etti. Namaz sonrası camilerden çıkan vatandaşlara Osmaniye Belediyesi tarafından irmik helvası dağıtıldı.

BELEDİYE BAŞKANI KADİR KARA, ‘İNANIYOR VE UMUT EDİYORUZ Kİ ÜLKEMİZ GÜZEL VE FERAH GÜNLERE KAVUŞACAK’

Tüm İslam aleminin Regaip Kandilini kutlayan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Osmaniye Belediyesi olarak her mübarek gecede yaptığımız gibi ilimizin çeşitli camilerinde hemşerilerimize bu mübarek gecenin feyzine vatandaşlarımızla lokmamızı paylaşmak adına ikramlarda bulunduk.

Vatandaşlarımızın ve hemşerilerimizin yerel yönetimle birlikte bu mübarek geceyi idrak ederken yerel yönetiminde kendilerine bir ikramını sunmak amacıyla yapmış olduk. Osmaniyemizin daha güzel daha yaşanabilir bir şehir olabilme yolunda da inşallah güç ve azimle çalışmaya gayret gösteriyoruz. İnanıyor ve umut ediyoruz ki bu mübarek gece vesilesiyle inşallah akan kanlar duracak, yaşanan acı olaylar sona ererek ülkemiz ferah ve güzel günlere kavuşacaktır. Mübarek üç ayların vatanımıza, milletimize, Osmaniyemize ve Osmaniyeli hemşerilerimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyor Osmaniyeli hemşerilerimin mübarek üç aylarını ve Regaip kandillerini tebrik ediyorum. Tüm herkese selam, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.