Temel Yaşam Desteği - İleri Yaşam Desteği “CPR” Eğitimi Düzenlendi

Osmaniye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi başta sağlık hizmetleri sınıfındaki personelimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yönelik Temel Yaşam Desteği - İleri Yaşam Desteği “CPR eğitimi verildi.

Sağlık Tesisimiz Osmaniye Devlet Hastanesinde Anestezi Uzmanı olarak görev yapan Uzman Doktor Öznur Mart Bakır tarafından verilen Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR) Temel Yaşam Desteği - İleri Yaşam Desteği konulu eğitimde çalışanlarımıza pratik bilgiler aktarılırken, ani kalp ve solunumun durmasındaki hayati önem arz eden ilk müdahalenin önemi vurgulandı. Uygulama yöntem ve şekilleri anlatılmıştır.

Sağlık tesislerimizde uygulanmakta olan verimlilik karneleri, gösterge kartları ve eğitim kriterleri kapsamında zorunlu olarak her personelimizin her yıl tekrar katılarak eğitimden geçmesini kapsayan eğitimler planlı olarak düzenlenmektedir. Düzenlenen bu eğitime farklı branşlarda 100’e yakın personel katıldı.