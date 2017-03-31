Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 19:14 TSİ- Osmaniye

Temel Yaşam Desteği - İleri Yaşam Desteği “CPR” Eğitimi Düzenlendi

Osmaniye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Temel Yaşam Desteği - İleri Yaşam Desteği “CPR” Eğitimi Düzenlendi

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Osmaniye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi başta sağlık hizmetleri sınıfındaki personelimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yönelik Temel Yaşam Desteği - İleri Yaşam Desteği “CPR eğitimi verildi.

Sağlık Tesisimiz Osmaniye Devlet Hastanesinde Anestezi Uzmanı olarak görev yapan Uzman Doktor Öznur Mart Bakır tarafından verilen Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR) Temel Yaşam Desteği - İleri Yaşam Desteği konulu eğitimde çalışanlarımıza pratik bilgiler aktarılırken, ani kalp ve solunumun durmasındaki hayati önem arz eden ilk müdahalenin önemi vurgulandı. Uygulama yöntem ve şekilleri anlatılmıştır.

Sağlık tesislerimizde uygulanmakta olan verimlilik karneleri, gösterge kartları ve eğitim kriterleri kapsamında zorunlu olarak her personelimizin her yıl tekrar katılarak eğitimden geçmesini kapsayan eğitimler planlı olarak düzenlenmektedir. Düzenlenen bu eğitime farklı branşlarda 100’e yakın personel katıldı.

Dün 19:14 TSİ - Osmaniye 38 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Engelli ve işsiz ailelerden İŞKUR'a teşekkür mask

Engelli ve işsiz ailelerden İŞKUR'a teşekkür

Temel Yaşam Desteği - İleri Yaşam Desteği “CPR” Eğitimi Düzenlendi mask

Temel Yaşam Desteği - İleri Yaşam Desteği “CPR” Eğitimi Düze...

Başkan Eroğlu Regaib Kandili Dolayısıyla Mesajı Yayımladı mask

Başkan Eroğlu Regaib Kandili Dolayısıyla Mesajı Yayımladı

İmam Hatip Ortaokulları Arasında Düzenlenen “Arapça Etkinlik Ve Yarışmaları” Osmaniye İl Elemeleri Yapıldı. mask

İmam Hatip Ortaokulları Arasında Düzenlenen “Arapça Etkinlik...
BEĞEN
TAKİP ET 559
Sulama kuyusuna düşen çocuk öldü mask

Sulama kuyusuna düşen çocuk öldü

Osmaniye'de 150 Güvenlik Korucusu yemin etti mask

Osmaniye'de 150 Güvenlik Korucusu yemin etti

İşçilerin fark ettiği havan mermisi imha edildi mask

İşçilerin fark ettiği havan mermisi imha edildi

Roman vatandaşlar meslek sahibi olacak mask

Roman vatandaşlar meslek sahibi olacak

Yanan otomobilden kaçak sigara çıktı mask

Yanan otomobilden kaçak sigara çıktı

CHP'li İnce: Bir başbakan 'Beni yok edin' diye oy ister mi? mask

CHP'li İnce: Bir başbakan 'Beni yok edin' diye oy ister mi?

Başkan Eroğlu Regaib Kandili Dolayısıyla Mesajı Yayımladı mask

Başkan Eroğlu Regaib Kandili Dolayısıyla...

Korkut Ata üniversitesi Mehter Takımı Kuruldu mask

Korkut Ata üniversitesi Mehter Takımı Kuruldu

Gazetecilerden şehit aileleri ve gaziler derneğine ziyaret mask

Gazetecilerden şehit aileleri ve gaziler derneğine ziyaret

Durmuşoğlu, “Milli İrade Camii İçin Bende Varım" mask

Durmuşoğlu, “Milli İrade Camii İçin Bende Varım"

İmam Hatip Ortaokulları Arasında Düzenlenen “Arapça Etkinlik Ve Yarışmaları” Osmaniye İl Elemeleri Yapıldı. mask

İmam Hatip Ortaokulları Arasında Düzenlenen “Arapça Etkinlik...

Güneysu İlkokulundan Eğitime Farklı Bakış mask

Güneysu İlkokulundan Eğitime Farklı Bakış

Sürücü Kurslarından öğrencilere trafik eğitimi mask

Sürücü Kurslarından öğrencilere trafik eğitimi

BEĞEN
TAKİP ET 559