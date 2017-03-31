Engelli ve işsiz ailelerden İŞKUR'a teşekkür

Osmaniye'deki engelli ve işsiz aileler, yardım ve desteklerinden dolayı, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Osmaniye İl Müdürlüğü'ne teşekkür ettiler. Bu kapsamda, İl Müdürü Ahmet Altunkaynak ile İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, Şube Müdürü Deniz Aydın, İş ve Meslek Danışmanları Gülşah Karalar, İbrahim Öksüz, Hasan Ayhan ve İsmail Hakkı Cumhur bir dizi ev ziyaretlerinde bulunarak evlerinde ziyaret ettikleri engelli genç ile işsiz babayı işe yerleştirdiler. Kurtuluş Mahallesinde oturan ve annesi kanser hastası olan Engelli Hakan Toprak'ı evinde ziyaret eden İl Müdürü Ahmet Altunkaynak'tan, tek isteğinin oğluna iş bulunması olduğunu söyleyen annenin isteği yerine getirilerek, oğlu engelli genç Hakan Toprak, İş ve Meslek Danışmanı Gülşah Karalar'ın koordinesinde işe yerleştirildi.İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, İş ve Meslek Danışmanı İbrahim Öksüz’le birlikte Toprakkale Tepe Mahallesinde oturan Şahin Gönül'ü evinde ziyaret ederek ailenin durumu hakkında bilgi aldı. Ailesinin geçimini sağlayamayacak durumdayken yardım istemek üzere İŞKUR’a geldiğini belirten Şahin Gönül,İş ve Meslek Danışmanı İbrahim Öksüz'ün yönlendirmesi ile kendilerini zor durumda iken toplum yararına çalışma programı çerçevesinde iş sahibi yaparak, rahat bir nefes almalarını sağlayan İŞKUR’a teşekkür ettiğini belirtti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE