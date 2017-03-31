Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 19:17 TSİ- Osmaniye

Engelli ve işsiz ailelerden İŞKUR'a teşekkür

Osmaniye'deki engelli ve işsiz aileler, İŞKUR'a teşekkür ettiler.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Osmaniye'deki engelli ve işsiz aileler, yardım ve desteklerinden dolayı, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Osmaniye İl Müdürlüğü'ne teşekkür ettiler. Bu kapsamda, İl Müdürü Ahmet Altunkaynak ile İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, Şube Müdürü Deniz Aydın, İş ve Meslek Danışmanları Gülşah Karalar, İbrahim Öksüz, Hasan Ayhan ve İsmail Hakkı Cumhur bir dizi ev ziyaretlerinde bulunarak evlerinde ziyaret ettikleri engelli genç ile işsiz babayı işe yerleştirdiler. Kurtuluş Mahallesinde oturan ve annesi kanser hastası olan Engelli Hakan Toprak'ı evinde ziyaret eden İl Müdürü Ahmet Altunkaynak'tan, tek isteğinin oğluna iş bulunması olduğunu söyleyen annenin isteği yerine getirilerek, oğlu engelli genç Hakan Toprak, İş ve Meslek Danışmanı Gülşah Karalar'ın koordinesinde işe yerleştirildi.İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, İş ve Meslek Danışmanı İbrahim Öksüz’le birlikte Toprakkale Tepe Mahallesinde oturan Şahin Gönül'ü evinde ziyaret ederek ailenin durumu hakkında bilgi aldı. Ailesinin geçimini sağlayamayacak durumdayken yardım istemek üzere İŞKUR’a geldiğini belirten Şahin Gönül,İş ve Meslek Danışmanı İbrahim Öksüz'ün yönlendirmesi ile kendilerini zor durumda iken toplum yararına çalışma programı çerçevesinde iş sahibi yaparak, rahat bir nefes almalarını sağlayan İŞKUR’a teşekkür ettiğini belirtti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 19:17 TSİ - Osmaniye 61 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Engelli ve işsiz ailelerden İŞKUR'a teşekkür mask

Engelli ve işsiz ailelerden İŞKUR'a teşekkür

Temel Yaşam Desteği - İleri Yaşam Desteği “CPR” Eğitimi Düzenlendi mask

Temel Yaşam Desteği - İleri Yaşam Desteği “CPR” Eğitimi Düze...

Başkan Eroğlu Regaib Kandili Dolayısıyla Mesajı Yayımladı mask

Başkan Eroğlu Regaib Kandili Dolayısıyla Mesajı Yayımladı

İmam Hatip Ortaokulları Arasında Düzenlenen “Arapça Etkinlik Ve Yarışmaları” Osmaniye İl Elemeleri Yapıldı. mask

İmam Hatip Ortaokulları Arasında Düzenlenen “Arapça Etkinlik...
BEĞEN
TAKİP ET 559
Sulama kuyusuna düşen çocuk öldü mask

Sulama kuyusuna düşen çocuk öldü

Osmaniye'de 150 Güvenlik Korucusu yemin etti mask

Osmaniye'de 150 Güvenlik Korucusu yemin etti

İşçilerin fark ettiği havan mermisi imha edildi mask

İşçilerin fark ettiği havan mermisi imha edildi

Roman vatandaşlar meslek sahibi olacak mask

Roman vatandaşlar meslek sahibi olacak

Yanan otomobilden kaçak sigara çıktı mask

Yanan otomobilden kaçak sigara çıktı

CHP'li İnce: Bir başbakan 'Beni yok edin' diye oy ister mi? mask

CHP'li İnce: Bir başbakan 'Beni yok edin' diye oy ister mi?

Sağlık çalışanlarından doktor cinayetine tepki mask

Sağlık çalışanlarından doktor cinayetine...

Başkan Eroğlu Regaib Kandili Dolayısıyla Mesajı Yayımladı mask

Başkan Eroğlu Regaib Kandili Dolayısıyla Mesajı Yayımladı

Korkut Ata üniversitesi Mehter Takımı Kuruldu mask

Korkut Ata üniversitesi Mehter Takımı Kuruldu

Gazetecilerden şehit aileleri ve gaziler derneğine ziyaret mask

Gazetecilerden şehit aileleri ve gaziler derneğine ziyaret

Durmuşoğlu, “Milli İrade Camii İçin Bende Varım" mask

Durmuşoğlu, “Milli İrade Camii İçin Bende Varım"

İmam Hatip Ortaokulları Arasında Düzenlenen “Arapça Etkinlik Ve Yarışmaları” Osmaniye İl Elemeleri Yapıldı. mask

İmam Hatip Ortaokulları Arasında Düzenlenen “Arapça Etkinlik...

Güneysu İlkokulundan Eğitime Farklı Bakış mask

Güneysu İlkokulundan Eğitime Farklı Bakış

BEĞEN
TAKİP ET 559