Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 19:20 TSİ- Osmaniye

Osmaniye 4. Geleneksel OSB Ekonomi Zirvesi yapıldı

Osmaniye 4. Geleneksel Organize Sanayi Bölgesinde Ekonomi Zirvesi yapıldı

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Osmaniye'de, 4'üncü Geleneksel OSB Ekonomi Zirvesi yapıldı. Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda düzenlenen ve Dünya Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat’ın moderatörlüğünde ki programa, Uluslararası Fon Yöneticisi ve Bloomberg HT Yorumcusu Volkan Sarı ve Gazeteci Vahap Munyar’ın konuşmacı olarak yer aldı. Ekonomi zirvesine Osmaniye Valisi Kerem Al, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Şerif Tosyalı, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı. Dünya Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat’ın moderataörlüğünde başlayan ekonomi zirvesinin ilk konuşmacısı Uluslararası Fon Yöneticisi ve Bloomberg HT Yorumcusu Volkan Sarı oldu. Dünyada ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelerden söz eden Sarı’nın ardından söz alan Gazeteci Vahap Munyar aynı konuda değerlendirmelerde bulundu. Konuşmacılar daha sonra kendilerine yöneltilen soruları cevapladılar.Zirvenin kapanış konuşmasını MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak yaptı. Ekonomi zirvelerinin sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yapılmasının dışında Osmaniye gibi illerde de yapılmasının önemli olduğunu belirten Olpak, programın düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.Programın sonunda Vali Kerem Al, Dünya Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat, Uluslararası Fon Yöneticisi ve Bloomberg HT Yorumcusu Volkan Sarı ve Gazeteci Vahap Munyar, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’e plaket verdi. Program günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Dün 19:20 TSİ - Osmaniye 75 Okunma

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