Makina Mühendisleri Odası Osmaniye İl Temsilciliği Yeni Hizmet Binası Açıldı

Açılışa Vali Kerem Al, Belediye Başkanı Kadir Kara, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Atıcı, MMO Genel Başkanı Ali Ekber Çakar, MMO Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, MMO İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, MMO Niğde İl Temsilcisi Sungur Ecemiş, MMO İskenderun Temsilcisi Murat Durukan katıldı.

Açılış konuşmasını yapan MakinaMühendisleri Odası Osmaniye İl Temsilcisi Zekeriya Davarcı yeni hizmet binasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını,yeni hizmet binasında Osmaniye’ye daha modern ve daha iyi bir şekilde hizmet vereceklerini ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Makina Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali Ekber Çakar ise yaptığı konuşmada, Makine Mühendisleri Odası’nın 1954 yılında kurulduğunu ifade ederek ülke genelinde 18 şubesi ve 110 ilçe temsilciliğinin bulunduğunu söyledi. Çakar, bugün açılışı yapılan yeni hizmet binasının Osmaniye halkına hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Kerem Al, Belediye Başkanı Kadir Kara ve protokol mensupları yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdiler. Açılışı yapan Vali Kerem Al, yeni hizmet binasının hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.