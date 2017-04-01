Türkiye'nin En İyi Radyo Haber Programı Ödülü Osmaniye’ye

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün (BYEGM), yerel medyanın gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği, bu yıl 15 Temmuz’un gazeteci şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlenen “30’ncu Yerel Medya Özendirme Yarışması”nın sonuçları açıklandı.

Radyo 80 Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Tozluklu, BYEGM’nin düzenlediği yarışmada “Radyo Haber Programı" dalında birincilik ödülüne layık görüldü.

Şükrü Tozluklu'nun Osmaniye'nin İl oluşunun 20'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlayıp sunduğu "20'inci Yıl Özel Yayını" 30. Yerel Medya Özendirme Yarışmasında “En iyi radyo haber programı” seçildi.

63 ilden 629 eserin başvuru yaptığı 30’ncu Yerel Medya Özendirme Yarışmasında birinci seçilen Tozluklu, ödülün kendisi için “Büyük Bir Onur” olduğunu söyledi.

Osmaniye’ye birincilik ödülü kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Radyo 80 Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Tozluklu, “Arzumuz, Osmaniye’nin adının her alanda başarılarla gündeme gelmesidir. Osmaniye’mizin il oluşunun 20’inci yılı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz özel yayının birinci seçilmesinin gururunu, sevincini ve onurunu yaşıyoruz. Osmaniye’nin konuşulduğu bir program ödüle layık görülüyorsa, o ödülün sahibi de doğal olarak Osmaniyelilerdir. En iyi radyo haber programı ödülüne layık gören jüri üyelerine, BYEGM’ne ve aziz Osmaniyelilere teşekkür ediyoruz” dedi.

BYEGM’nin düzenlediği 30. Yerel Medya Özendirme Yarışmasının Radyo Haber Programı Dalının jüri üyeliğini TRT Radyo Dairesi Başkanı Amber Türkmen, Kral FM Kral Grubu Genel Koordinatörü Mehmet Akbay (Gezegen Mehmet) A Haber Televizyonu Haber Koordinatörü Yüksel Altıntaş, Show Radyo & Radyo Viva Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir yaptı.

Şükrü Tozluklu, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılında düzenlediği Anadolu Basını Özendirme Yarışmasında “Vatansever Olan Gelsin” başlıklı köşe yazısıyla Makale-Yorum dalında ikincilik ödülüne layık görülmüştü.

30’ncu Yerel Medya Özendirme Yarışması ödül töreninin önümüzdeki günlerde yapılacağı duyuruldu.