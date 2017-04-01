Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 16:59 TSİ- Osmaniye

Hekimlerin tenis turnuvası sona erdi

Osmaniye Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri sona erdi.

Osmaniye Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, Osmaniye Tenis ve Yüzme Spor Kulübü ile birlikte düzenlenen tenis turnuvası sona erdi. Dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile kupaları verildi.Korkut Ata Üniversitesi Tenis Kortunda gerçekleştirilen müsabakalarda, tek erkekler kategorisinde Hakan Erol, tek bayanlar kategorisinde Sibel Tekin şampiyon olurken, çift erkekler kategorisinde Zafer Tekin ve Eren Emre derece elde etti. Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik, "Bu yıl ki etkinliklerimizden birinin daha sonuna geldik. Odamızın değerli üyeleri ve yönetimde yer alarak fedakârca emek sarf eden arkadaşlarım özel bir teşekkürü hak ediyor. Umut ediyorum ki Osmaniye Tabip Odası yaptığı ve yapacağı çalışmalarla adından daha fazla söz ettirecek. Turnuvaya katılan tüm sporculara, desteklerinden dolayı başta Sayın Valimiz Kerem Al olmak üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Sayın Murat Türk'e teşekkür ediyorum." dedi.Final törenine, Vali Kerem Al, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Arif Özsarı, Tenis İl Temsilcisi Oktay Deniz, aile hekimleri ve çok sayıda davetli katıldı. İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)İE ( ) 01.04.2017 (FOTOĞRAFLI)

Dün 16:59 TSİ - Osmaniye 91 Okunma

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