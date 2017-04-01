Emekliler Milletvekili Karasayardan Toki Evleri Istedi

Hatay Milletvekili Orhan Karasayarın ziyaretleri sürüyor. 16 Nisan 2017 referandumunda Evet tercihi için destek arama ziyaretlerini sürdüren Ak Parti Hatay Milletvekili TBMM İdare Amiri Orhan Karasayar ve Ak Parti İskenderun İlçe Teşkilatının yetkilileri Türkiye Emekliler Derneği TÜED İskenderun Şubesine bir ziyaret gerçekleştirdiler. Milletvekili Karasayar Ak Parti iktidarı döneminde yaşlılara ve emeklilere önemli hizmetler verdiklerine halen de bu hizmetlere devam ettiklerine işaret etti.

TÜED İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyanın emekliler için 21 taksitli uzun vadeli TOKİ Evleri talep etmesi üzerine de şunları söyledi İskenderun sınırları içinde uygun arazi bulamıyoruz. En büyük sorunumuz arazi sıkıntısı. Gültepe Mahallesinin üstünde yapılan TOKİ evlerinin arazisinde de yer yok. Burada okul cami sosyal tesisler yeşil alan ve diğer yerleşim projeleri olacağı için orada da yer sorunu var. Emeklilerimize şayet yer bulursak belki Arpaderesi Arsuz tarafında TOKİ evleri inşa edebiliriz. Taksitleri de 250 TL değil de belki 500 TL olur. Bunun için uğraşalım uğraşırız. Yeter ki sizler Arsuz tarafını kabul edin şeklinde konuştu.

MUSTAFA UYAN BEN SIZDE BU NIYETI GÖRDÜM

TÜED İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan ise Emekliye TOKİ evleri yapın da nerede yaparsanız yapın. Ben sizde bu niyeti gördüm. Niyetiniz de bizim için önemli. Gelin hep birlikte ev hayaliyle yanıp tutuşan emeklilerimizi sevindirelim. Halı hazırda üzerinde hiçbir şekilde ev tapusu olmayan üç bini aşkın üyemiz var. TOKİ şantiyesi buradayken bir başka şantiye de emekliler için kurulsun ve emeklilerimiz içinde TOKİ evlerinin inşasına başlansın şeklinde görüş beyan etti.