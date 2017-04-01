Başak Gazetesi
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Dün 17:06 TSİ- Bölge Haberleri

Esra Yalçın ve kızı Beren’in katledilmeleri kınandı

İskenderun Kadın Kolları Platformu “Davanın takipçisi olacağız...”

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Geçtiğimiz günlerde İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki evinde, eski eşi Gökhan Y. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Esra Yalçın (28) ve küçük kızı Beren (5) cinayeti için İskenderun Kadın Platformu üyeleri, İskenderun Yıldız Blokları içinde kurulan taziye çadırı önünde basın açıklaması yapıp, açılacak davanın takipçisi olacaklarını ifade ettiler. Basın açıklamasına CHP İskenderun Kadın Kolları üyeleri de katılarak, acılı aileye destek sundular. Yapılan basın açıklaması sırasına Esra Yalçın yakınları eski koca Gökhan Y’a tepki gösterdiler, anne Ayla Yalçın, kızı Esra ve torunu Beren için önce gözyaşı döktü, ardından fenalaşarak, baygınlık geçirdi.

İskenderun Kadın Platformu adına konuşan sözcü Feyruz Gör, basın açıklamasında özetle şu görüşlere yer verdi “Ülkemizde her gün ortalama 5 kadın öldürülüyor. Sadece bu yıl ocak ayında 38 kadın, şubat ayında 30 kadın, mart ayında ise 29 kadın katledildi. Kadınlar boşanmak istedikleri için âşık oldukları için ve daha pek çok bahaneyle yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyor. Evde, sokakta, iş yerinde erkeklerle bir arada her yerde yine erkekler tarafından katlediyor. Ancak yaşanan bu cinayetlerin sorumluları kadın kimliğini yok sayan, kadını aile içine ve eve hapsetmeye çalışan zihniyettir.

Kadın cinayetlerini ancak biz kadınların dayanışması ve mücadelesiyle durdurabileceğimizin farkında olarak buraya katledilen kız kardeşimizin ailesi ile dayanışma üzerine geldik. Bizler Esra Yalçın ve kızı Beren’in katledilmesini buradan kınıyoruz. Bir daha hiçbir kız kardeşimizin öldürülmemesi için mücadelemizi her zamankinden daha güçlü şekilde vereceğimizi ve davanın takipçisi olacağımızı buradan ilan ediyoruz.”

Dün 17:06 TSİ - Bölge Haberleri 67 Okunma

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