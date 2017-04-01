Bireysel sulama sistemi hibe sözleşmeleri imzalandı

Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2017 yılında kabul edilen 35 bireysel sulama projesinin, çiftçilerle sözleşmeleri imzalandı. İl Müdürü İbrahim Sağlam, toplam 816 bin 394 Lira hibe desteği ile yaklaşık olarak 3 bin 48 dekar alanın sulanacağını belirtti. Suyun çok kıt ve çok değerli bir kaynak olduğunu ve kolayca israf edilmemesi gerektiğini belirten Sağlam, "Sulama, bitkilerin normal gelişmesi için gerekli olan fakat doğal yollarla karşılanamayan suyun zamanında, bitkinin istediği miktarda ve uygun biçimde toprağa verilmesine denir. Suyu bir kaynaktan alarak tarlaya getirip salıvermek de bir sulama çeşididir. Ancak günümüzde sulama, israf edilmeden yapılabilen sistemler için kullanılan bir tanımlamaolmaya başlamıştır. Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni sulama teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için Bakanlığımızca Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarına Hibe Desteği verilmektedir. Hibe desteği verilen çiftçilerimizle sözleşmeleri imzalanmıştır. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE