FLAŞ..FLAŞ.FLAŞ.. 3 Gün Önce Tahliye Edilen ve Fetoşçu Olduğu İddia Edilen 30 Kişi Yeniden Tutuklandı

Osmaniye'de yaklaşık olarak 6 ay önce tutuklanan fetoş terör örğütü üyesi olduğu iddia edilen 30 kişi 3 gün önce mahkeme tarafından tahliye edilmişti. Tahliyeye kararına itiraz eden Cumhuriyet savcısı, 30 fetoşçunun yeniden yakalanmasını istemişti. Savcının itirazını yerinde gören mahkeme 30 fetoşçuyu yeniden tutuklayark Osmaniye T tipi cezaevine gönderdi.