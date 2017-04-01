Osmaniye'de yaklaşık olarak 6 ay önce tutuklanan fetoş terör örğütü üyesi olduğu iddia edilen 30 kişi 3 gün önce mahkeme tarafından tahliye edilmişti. Tahliyeye kararına itiraz eden Cumhuriyet savcısı, 30 fetoşçunun yeniden yakalanmasını istemişti. Savcının itirazını yerinde gören mahkeme 30 fetoşçuyu yeniden tutuklayark Osmaniye T tipi cezaevine gönderdi.
Dün 22:25 TSİ- Osmaniye
FLAŞ..FLAŞ.FLAŞ.. 3 Gün Önce Tahliye Edilen ve Fetoşçu Olduğu İddia Edilen 30 Kişi Yeniden Tutuklandı
Osmaniye'de 3 gün önce serbest bırakılan Fetoşçu olduğu iddia edilen 30 şahıs, savcının tahliye kararına itiraz etmesiyle yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün 22:25 TSİ - Osmaniye 1210 Okunma
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