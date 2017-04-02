Erzin MHP'de Yeni Başkan Mehmet Eser

Erzin-Hatay Erzin ilçesi MHP ilçe teşkilatı olağan kongresini yaptı ve yeni başkanını seçti. Erzin Türkmen kzı düğün salonunda gerçekelşen MHP ilçe kongrsien MHP hatay Milletvekili Ahrazoğlu MHP Hatay il başkanı, Dörtyol belediye başkanı yaşar toksoy, AKP Erzin ilçe başkanı Mithat Bozdağ,HBB belediye meclis üyesi Mehmet Gökçe,İskendrun,Dörtyol,Reyhanlı ;Kırıkan ,Samadağı, Kumlu,Belen Erzin ülkü ocakları başkanları ve partililer katıldılar.

Ataya saygı duruşu ve istklla maeşı okunamsı ile başlayan kongrede Kuranı Kerim okundu,dahsonra öneri ile divan başkanlığına MHP Hatay millet veikli Ahrazoğlu seçildi ve yaptığı konuşmasında Milletvekili Ahrazoğlu kongrenin Erzine hayırlı olmasını, diledi ardından 16 Nisan daki Anayasa değişikliği refarenadumda vatandaşların hür iradelerile oylarını kullanmasın ve bu refarandumda çıkacak Evet sonuçunun ülkemize çok iyi şeyler getireceğini söyledi

Delegelerin imzaalarını atıkların sonra oy kullanım sonucunda 250 delegenin oyunu tamamını alan Mehmet Eser MHP ilçe başkanlğına seçildi.

Erzin MHP İlçe başkanlığına seçilen Mehmet Eser kongreye heyacanla katılaraka onurlandıkları için k çok teşekkür ederim”dedi

Komngre sonucunda MHP ilçe yönetim şu ismlerdn oluştu,Başkan Mehmet Eser, Ali Şeber,Serkan Uçar,Çoşkun Kılıç, Çigdem Ergörün,Ali Midik oglu,Yusuaf Özbay, Hakan Bü yükoğlan, Enver Türkmener,Mustaf türk, Birsen Turan Çagdaş özsoy, Hakan Kuş oğlu,Tughan Karaakın Fehmi Çıplak oldu.

Haber:Adil Coşkuner-Erzin