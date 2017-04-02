Başkan Eroğlu “ Otizm Engel Değil, Farklılıktır”

Başkan Eroğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Duyarlı bir Türk toplumu olarak Otizmle ilgili yaşanan sorunları, sıkıntıları, istekleri, ihtiyaçları paylaşmak, dayanışma içerisinde olmak, günlük yaşamı kolaylaştırmak, daha mutlu ve huzurlu, geleceğe umutlu bakan bir ortamı oluşturmak hepimizin, görevidir. Otizmli çocuklarımızın kişisel gelişiminde toplumumuzun önemli bir yeri var.

Otizm toplumsal bir sorun olup, bu sorun ancak toplumsal dayanışmayla hafifletilebilir. Daha yaşanılabilir bir dünya için özellikle Otizmli çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nün toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmasını, hep beraber deniz ve gökyüzünün rengine bürünerek “OTİZM” için mavi bir ışık yakacağımız yarınlar diliyorum” dedi.