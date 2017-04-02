Başbakan Binali Yıldırım Osmaniye'ye geliyor

Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Avukat Hamza Tor Gazetemize yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız ve Başbakanımız Binali Yıldırım 6 Nisan 2017 Perşembe günü Osmaniye'de Devlet Bahçeli Bulvarında bulunan seçim büromuzda saat 17.30'da halkımıza hitap edecektir. Tüm halkımızı bekliyorum"dedi.