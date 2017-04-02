Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Avukat Hamza Tor Gazetemize yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız ve Başbakanımız Binali Yıldırım 6 Nisan 2017 Perşembe günü Osmaniye'de Devlet Bahçeli Bulvarında bulunan seçim büromuzda saat 17.30'da halkımıza hitap edecektir. Tüm halkımızı bekliyorum"dedi.
Dün 17:58 TSİ- Osmaniye
Başbakan Binali Yıldırım Osmaniye'ye geliyor
Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım 6 Nisan 2017 Perşembe günü Osmaniye'ye Geleceği bildirildi.
Dün 17:58 TSİ - Osmaniye 539 Okunma
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