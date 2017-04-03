Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 11:41 TSİ- Osmaniye

Yıldırım'ın "EVET" isteğine Osmaniye'den şartlı "EVET"

Osmaniyeliler Başbakan Binali Yıldırım'ı Osmaniye'ye müjdeli haberlerle beklediklerini söylediler,

Ak Parti kurulduğunda 3 milletvekili veren daha sonra ise, düzenli olarak 2 milletvekili veren Osmaniyeliler 6 Nisan Perşembe günü kentimizi ziyaret edecek olan Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağı "EVET" çalışma Osmaniyelilerde şartlı "EVET" diyecekleri açıkladılar.

Osmaniye'ye, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ve Dr. Devlet Bahçeli Havalimanı istediklerini ifade ederek, "Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'dan boş gelmemesini arzu ediyoruz."EVET" isteğine keslikle şartlı "EVET" diyeceğiz.Bugüne kadar Ak Parti'ye biz geregini yaptık. Şimdi sıra Ak Parti'nin Osmaniye'ye yapacağı yatırımlara geldi"dediler.

Bugün 11:41 TSİ - Osmaniye 523 Okunma

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