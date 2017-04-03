Başak Gazetesi
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Bugün 16:16 TSİ- Osmaniye

OFF ROAD Yarışmasını 20 Bin Yarışsever İzledi

Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Off Road kulübünün birlikte düzenlediği 3’üncüOff Road Şenlikleri tamamlandı

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Muhteşem görüntülere sahne olan şenliğe Türkiye’nin dört bir tarafından offroad tutkunları katılırken yarışmayı 20 bin kişidolayında yarışsever izledi. Osmaniye Belediyesi 3’üncü offroad yarışları için Osmaniye’ye Türkiye’nin 27 farklı şehrinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) özel tasarlanmış 400 civarı arazi aracı katıldı.

Osmaniye Belediyesi Samet Aybaba İzci Kampı civarı offroad pistinde düzenlenen yarışta 90 arazi aracı 4 kategori ve 2 klasmanda yarıştı. Zorlu bir parkuru tamamlamak üzere kıyasıya mücadele eden yarışmacılar Osmaniye Belediyesi OffRoad şenliklerinin Türkiye’nin en hızlı ve en düzenli yarışması olduğunu belirttiler.Şenliklere diğer illerden 2000 civarı yarış severin katıldığı kaydedildi.

Yarışmaya katılan yarışmacılar ve Off-Road konusunda uzman kişiler, pistin ve organizasyonun çok mükemmel olduğunu dile getirerek, Osmaniye Belediyesi’ne ve Osmaniye Off-Road Kulübüne teşekkür ettiler.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan yarışlarda offroad camiasına desteklerinden ve katkılarından dolayı KKTC Off Road Kulübü Belediye Başkanı Kadir Kara’ya teşekkür plaketi takdim etti.

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Şenlik,Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın KKTC bayraklı araç ile test sürüşü yapmasıyla başladı. Parkuru start noktasından başlayarak büyük bir ustalıkla tamamlayan Başkan Kara, muhteşem bir görsel şölene imza attı. Belediye Başkanı Kadir Kara şenliklerde yaptığı konuşmada ; “Burada sadece bu sporu icra etmenin değil, sporla birlikte aynı zamanda, birlik ve beraberliğimizi sergilemenin gururunu yaşıyoruz. Yerel yönetim olarak Off-Road’a verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Birlik ve beraberlik ruhunu sağlamak adına yerel yönetim olarak bu konuda elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz.Bundan sonraki süreçte de her ne kadar bazıları karşı çıkmaya kalksa da biz festival etkinlikleri adı altında bu tip şenlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Bu spora gönül vermiş değerli kardeşlerimize, kardeş ülkemiz KKTC ve ülkemizin dört bir yanından gelen yarışmacılara başarılar diliyorum “ dedi.

Osmaniye Valisi Kerem Al da , yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Osmaniye Belediyesi 3’üncü Off Road Şenliklerinde derceye girenler S1 kategorisinde Kahramanmaraş Off Road Kulübü’nden Baki Arpasatan birinci, Niğde Off Road Kulübü’nden Ümit Kaya ikinci ve Kadirli Off Road Kulübü’nden İlker Durgun üçüncü, S2 kategorisinde Tarsus Off Road Kulübü’nden Murat Akkaya birinci, Niğde Off Road Kulübü’nden Bülent Özer ikinci ve Kilis Off Road Kulübü’nden Remzi Yırtıcı üçüncü, S3 kategorisinde Alanya Off Road Kulübü’nden Adil Müftüoğlu birinci, Tarsus Off Road Kulübü’nden Ahmet Yağlı ikinci ve Mersin Off Road Kulübü’nden Doğay Toksöz üçüncü, S4 kategorisinde Konya Off Road Kulübü’nden Ömer Kondu birinci, Adana Off Road Kulübü’nden Kurtuluş Köroğlu ikinci ve Alanya Off Road Kulübü’nden Mehmet Hatip Yılmaz üçüncü oldular.

Genel Klasman birincisi Konya Off Road Kulübü’nden Ömer Kondu oldu.Bayanlar Klasmanında Hülya Şereflişan birinci, Derya Özer ikinci ve Ebru Yıldırım üçüncü oldular.

Off Road şenliklerine katılan tüm kulüplere Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe Osmaniye Valisi Kerem Al, Osmaniye Ak Parti Milletvekili Suat Önal, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, MHP İl Başkanı Fahri Kuyulu, MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Yücel, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bugün 16:16 TSİ - Osmaniye 94 Okunma

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