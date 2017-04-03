İsmail Sert, Toprakkale Sanayi Sitesi Başkan Adaylığı İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

İsmail Sert, beraberinde Öndüzen 89 Bilgisayarlı Rot Balans Servisi sahibi Tahsin Çetin ile birlikte Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkanı İsrafil Avcı’yı ziyaret etti. İsmail Sert, ziyaretinde S.S. Toprakkale Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi başkanlığına aday olduğunu söyledi. Sert, “2009 yılından bugüne kadar her konuda kooperatifimizin işlerinde destek oldum. Kooperatif işleri ile ilgili Ankara’ya gittim. Milletvekilleri ile Sanayi ve ticaret Bakanı ile görüşmeler yaptık. Kooperatifimiz için kredi çıkmasını sağladık. Ardından da ihale yapılmasına yardımcı olduk. Ancak daha sonra ihale iptal edildi ve 3 yıldır da süreç çok yavaş ilerliyor. Bundan da üyelerimiz mağdurlar ve rahatsızlar. Üyelerimiz bundan dolayı da başkan olmamı istediler. Ben de kooperatifimizin sıkıntılarını çözmek ve biran önce sitemizin tamamlanması için göreve talip oldum. Şayet göreve gelirsem, arkadaşlarımızla beraber kooperatifimize tekrar işlerlik kazandırıp, gerekli krediyi de sağlayarak sitemizin tamamlanması için çalışacağız” dedi.

Sanayi Sitesi’nin Osmaniye için çok önemli olduğunu vurgulayan İsmail Sert, “Bu site Osmaniye için de üyelerimiz için de çok büyük önem arz ediyor. Bu nedenle gece gündüz demeden çalışıp, bu siteyi bitirmeye çalışacağız. Bunun için de çok değerli üyelerimizin desteğine ihtiyacım var. İnşallah onları mahcup etmeyeceğim. Kongremiz Osmaniye için ve üyelerimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan adayı İsmail Sert, kongrenin 8 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da Toprakkale Kalesi karşısındaki kooperatifin inşaat alanında yapılacağını söyledi.

Ziyaret için teşekkür eden OGC Başkanı İsrafil Avcı, İşadamı ve Sanayici İsmail Sert’e başkanlık yarışında başarılar diledi.

HABER: Ali Celal KAYMAK - OSMANİYE