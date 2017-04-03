Gülle ve cirit atmada Türkiye rekoru

Aydın'da düzenlenen Atletizm Kulüpler Türkiye Şampiyonası sona ererken, gülle atma branşında 18.24'lük derecesi ile Nuh Bolat, Oğuzhan Usta ise cirit atma dalında 61.42 metre derecesiyle Türkiye rekorunu kırdılar. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları Nuh Bolat ve Oğuzhan Usta, U16 Atletizm Kulüpler Şampiyonasında Türkiye derecesi ile kentin gurur kaynağı oldular. Sporcular elde ettikleri derecelerden dolayı altın madalya ve kupa alarak kente döndüler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE