Başak Gazetesi
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Bugün 18:36 TSİ- Osmaniye

İpek: Çocuk oyunları anne baba şefkati gibidir

Yazar İsmet İpek, kütüphaneciliğin geçmişi ve çocuk oyunlarının önemi üzerine konferans verdi.

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Çocuk gelişiminde geleneksel oyunların, anne baba şefkati gibi etkili olduğunu belirten İsmet İpek, "Osmaniye kültürü içinde çocuk oyunları, doğal şartlar sebebiyle ovada ve yaylada farklılıklar gösterir. Osmaniye çocuk oyunları mevsimlere göre de değişir. Osmaniye’de tek kişilik oyunlar ve grup oyunları yanı sıra bilmeceli oyunlar da görülmektedir." dedi.Kütüphane Haftası sebebiyle Mithatpaşa İlkokulunda düzenlenen törene davet edilen yazar İsmet İpek Osmaniye’de kütüphaneciliğin geçmişi ve çocuk oyunlarının önemi üzerinde konuştu. İpek, konferansın sonunda kitaplarını imzaladı.İsmet İpek, Osmaniye’de Kütüphaneciliğin 1962 yılında Belediye salonunda açılan Şehir Kütüphanesi ile başladığını belirtti. “Kültür, bir milletin yaşama biçimidir” diyen İsmet İpek, “Kültür millidir. Yerel kültürlerde iklim, tarih ve coğrafya şartlarından dolayı farklılık görülebilir. Buna halk kültürü denir. Osmaniye kültürü de “Osmaniye halk kültürü” manasına gelir” dedi.Sağlıksız kentleşme sebebiyle çocuklar için oyun alanlarının da çok azaldığını, çocukların cami avlularında oynamaya çalıştığını belirten İpek, televizyon ve sosyal medyanın da çocukları bağımlı hale getirdiğini, çocuklarda giderek milli kültüre yabancılaşma gözlendiğini söyledi.Çocuk oyunlarının geleceğinin tehlikede olduğuna dikkat çeken İsmet ipek, yine de Özel Bilge Atabey Koleji gibi kimi okullarda ve Cebelibereket Okçuluk Kulübü gibi sivil toplum kuruluşlarının geleneksel oyunlarımızdan okçuluğun yaşatılmasına ilişkin gayretlerinin, Belediye tarafından düzenlenen 2. Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivalinin ümit verici gelişmeler olduğunu söyledi. İpek, ayrıca Zorkun yaylası Çocuk Şenliğinin devam etmesini istedi.

Bugün 18:36 TSİ - Osmaniye 16 Okunma

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