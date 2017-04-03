Prof. Dr. Kuzu, yeni hükümet sistemini anlattı

Osmaniye Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından, Ak Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun konuşmacı olarak yer aldığı "Cumhurbaşkanlığı ve Yeni Hükümet Sistemi" başlıklı konferans düzenlendi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde gerçekleştirilen konferansa Vali Kerem Al, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve Dr. Suat Önal, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Osmaniye Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına Süleyman Dağ ile Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu konuşmalarında konferansın düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.Daha sonra İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanlığı ve yeni hükümet sistemiyle ilgili görüşlerini OKÜ Amfisi'ni dolduran vatandaşlarla paylaştı. Kuzu, ileri görüşlülüğü nedeniyle MHP Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Dr. Devlet Bahçeli için OKÜ Amfisi’ni dolduranlardan alkış istedi. Kuzu, Tarihin Bahçeli'yi ileri de çok iyi anacağını da sözlerine ekledi.Konferans Cumhurbaşkanlığı ve yeni hükümet sistemi hakkında Amfiyi dolduran vatandaşların sorularının yanıtlanmasının ardındanOsmaniye Valisi Kerem Al ve Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve Dr. Suat Önal, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu’ya günün anısına hediye takdim etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE