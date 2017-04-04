Osmaniye Off Road Kulübünden Belediye Başkanı Kadir Kara’ya Teşekkür Ziyareti

Ziyarette Başkan Kara’ya maket arazi aracı ve çiçek takdim eden offroad kulübü üyeleri Osmaniye’de yapılan şenliklerin tüm Türkiye’ye örnek bir etkinlik olduğunu ifade ettiler.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara offroad şenlikleri ve buna benzer etkinliklerin Osmaniye’nin tanıtımı ve ekonomisine katkı noktasında büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Kara; “Offroad şenlikleri ve benzeri etkinliklerin şehrin sosyal hayatına, kalkınmasına, ekonomisine ve kültürel hayatına katkı sağlayacağına inanıyoruz.Buna inandığımız içinde bu organizasyona teknik olarak itiraz eden bazı kesimlerin itirazlarına rağmen etkinlik ve şenlikleri yapmaya devam edeceğiz. Çünkü o gün herkes gördü ki Osmaniye’de bir değişim oldu. Herkes ailesiyle çocuklarıyla geldi. Şehrin kaynaşması bütünleşmesi, kentsel aidiyetin artması açısından bu tip organizasyonlar çok önemli. Birçok şehirde belki çok ilgi görmüyor olabilir ama bizim şehrimizde çok büyük ilgi gördüğüne inanıyorum.Dolayısıyla bu tip organizasyonlara her zaman en üst düzeyde her türlü desteği vermeye çalışacağım. Tüm katılımcılara ve sizlere şehir adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Osmaniye Off Road Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Karabıyık ziyaret esnasında kulüp adına yaptığı konuşmada; “Sizin sayenizde ve desteğinizle en iyisini en güzelini yaptık. Diğer şehirlerden katılan kulüplerin tamamına örnek bir belediye başkanı oldunuz. Off Road şenlikleri sonrası çok güzel tepkiler aldık. Aldığımız güzel tepkiler bizleri heyecanlandırıyor. Camiamız adına, tüm Akdeniz offroad birliği adına ve yarışmaya katılan tüm kulüplerimiz adına size çok teşekkür ediyoruz.”dedi.